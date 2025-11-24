「達爾文式生存戰」來了！法車零件大廠CEO：不擋中國競爭歐洲恐裁員不斷

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-24 23:54

據《金融時報》周一 (24 日) 報導，法國汽車零組件巨頭法雷奧 (Valeo) 警告，汽車產業正經歷殘酷的「達爾文式轉型」淘汰賽，若歐盟不出手阻擋中國競爭，該公司未來的裁員將主要集中在歐洲。

中國車企如比亞迪的競爭壓力，正讓歐洲車業陷入「達爾文式」淘汰賽。

法雷奧 (VLEEY-US) 執行長 Christophe Périllat 指出，不斷萎縮的汽車市場需要持續、長期的優化與調整。與調整。為了應對變局，法雷奧在 2022 年至 2025 年間已關閉 38 個廠址，同期僅新開設 4 個，且這波重組行動尚未結束。

這項警告發出的時機，正值歐盟執委會準備於 12 月 10 日回應汽車產業訴求之際。包括法雷奧在內的業者正要求歐盟調整 2035 年禁售新燃油車的目標，並針對汽車中的歐洲製造含量比例引入新規範。

歐洲汽車供應商協會 (Clepa) 警告，若不採取行動，到 2030 年恐有多達 35 萬個工作機會流失。

Périllat 表示：「我們必須振興市場。我們不能讓歐洲汽車市場就這樣沉淪，我認為還有改變的可能。」他補充，若歐盟能保護該產業，他對變革抱持樂觀態度。但他也警告，除非歐洲市場復甦，否則法雷奧未來裁員重組將主要發生在歐洲。

近年來，包括法國的米其林與佛瑞亞 (Forvia)，以及德國的博世等歐洲供應商，皆因應市場低迷而進行大規模裁員。2024 年該地區的產業裁員人數已增加一倍以上。