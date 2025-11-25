鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-25 08:00

小米集團 (01810-HK) 周一 (24 日) 晚間發佈公告表示，創辦人、執行董事、董事長、執行長兼控股股東雷軍當天透過全資擁有的 Team Guide Limited 購入 260 萬股本公司 B 類普通股，平均價格約為每股 38.58 港元，雷軍持股比例增加至 23.26%。

罕見抄底！雷軍自掏1億港元增持小米 股價觸底反彈的強烈信號？（圖：Shutterstock）

雷軍此次增持正值小米股價回檔階段，全球記憶體晶片短缺推高了小米兩大核心業務的成本。先前有研究指出，避險基金認為小米短期內因缺乏催化劑，成為「共識做空 / 賣出」對象，工廠延期及電動車市場接受度不高等負面情緒積聚，抹去了小米股價今年大部分漲幅，使其成為中國科技股中今年表現較差的股票之一。

不過，小米也有許多正面進展。高盛研究報告顯示，小米近日宣布全面開源具身大模型 MiMo - Embodied，該模型整合自動駕駛與具身智慧技術，能在動態物理環境中高效運作。

同時，小米推出端對端輔助駕駛系統超自動駕駛 (HAD) 增強版，系統約有 47.3 萬個活躍用戶，累計輔助駕駛里程達 3 億公里。高盛認為，HAD 版本升級體現了小米自駛技術的持續演進，從初期高精地圖方案等發展至現時整合世界模型與強化學習的端到端架構，決策能力提升。

此外，小米今年還打算砸逾 70 億元人民幣用於 AI 研發，高盛預期未來幾季集團將揭露更多 AI 技術成果及 AI 應用於小米生態的進展，維持對小米「買進」評級，目標價 53.5 港元。

小米集團上周二 (18 日) 發布的第三季財報顯示，第三季總營收為 1,131 億元，較去年同期成長 22.3%，經調整淨利 113 億元，較去年同期成長 80.9%。

此前，小米連兩天大手筆回購 2150 萬股，斥資逾 8 億港幣並註銷股份，間接提升 EPS，讓全體股民受益。