鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-24 13:30

儘管美國關稅給企業利潤帶來壓力，但日本明年年度薪資談判的早期跡象表明，薪資有望再次大幅上漲，這為日本央行進一步升息，提供了更有力的論點支持。

經濟學家預測日本薪資平均增幅達4.88% 有助央行升息(圖:shutterstock)

雖然日本近年來加薪幅度不小，但由於核心消費者通膨持續高於央行 2% 的目標，實際薪資增長仍處於負值區間。

工會要求與企業意願

擁有 700 萬會員的日本最大工會組織「日本工業聯合會 (Rengo)」，計畫在 2026 年的談判中尋求 5% 及以上的加薪幅度。他們在 2025 年也提出了相同的訴求，最終促成了 34 年來最大規模的加薪。

即使是做為受美國關稅衝擊最嚴重行業之一的日本汽車業，其最大工會負責人也透露，儘管利潤受到擠壓，但在明年的勞資談判中，工會並無縮減加薪訴求的計畫。

雖然出口依賴型的日本經濟前景，因美國對日本商品加徵關稅的影響可能加劇而蒙上陰影，企業或許不會完全響應工會的要求。然而，企業利潤仍處於高位，第一生命經濟研究所資深執行董事經濟學家 Yoshiki Shinke 指出，「企業仍有充足的加薪空間」。

勞動力短缺成推手

緊張的勞動力市場是迫使企業維持慷慨加薪幅度的關鍵推手。《路透》調查顯示，72% 的受訪者計畫明年加薪，幅度與 2025 年大致相當。勞動力短缺的壓力在餐飲業尤為突出，例如日本大眾居酒屋連鎖品牌「和民」表示，將從 2026 年起，為約 1200 名全職員工提供多年期加薪計畫，年均漲幅約 7%。

日本經濟研究中心 11 月的調查顯示，經濟學家預測明年平均加薪幅度將達 4.88%。此數字高於今年 1 月對今年談判的 4.74% 預期，而今年最終實現了 5.52% 的加薪。

明治安田研究所首席經濟學家 Yuichi Kodama 表示，整體勢頭目前看來強勁，但最大的疑問是平均加薪幅度能否突破 5% 的關口。Kodama 預計明年薪資談判的平均加薪幅度為 5.2%，雖低於今年，但將連續三年超過 5%。

央行升息線索

日本央行行長植田和男此前表示，希望獲得更多關於明年薪資談判初步進展的數據。他上周五向國會表示，央行仍在收集薪資前景的數據和資訊，並將在即將召開的會議上，密切關注各類數據和資訊，討論升息的可行性和時機。