鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-24 11:30

加密貨幣市場在今 (24) 日亞洲早盤交易時段全線大漲，比特幣反彈至 8.8 萬美元，24 小時漲幅近 4%。 以太幣亦漲超 1%，但這一反彈難以掩蓋本月迄今的慘烈跌勢，比特幣正經歷自 2022 年 Terra 崩盤以來最糟糕的一個月。

比特幣今反彈近4%！本月仍創2022年Terra崩盤來最慘跌勢 專家曝一危險指標（圖：Shutterstock）

全球加密貨幣市場正經歷自 2022 年 Terra 崩盤以來最嚴峻的考驗，比特幣作為市場核心資產，11 月以來遭遇數十億美元規模的密集拋售，連帶加密財庫公司等新型企業結構也陷入資金外流漩渦，市場情緒已跌入「極度恐慌」區間。

‌



本輪跌勢始於 10 月 10 日的「閃崩事件」，價值 190 億美元的加密貨幣押注當天在數小時內被強制清算，推動比特幣價格從數日前創下的 12.6 萬美元歷史高點暴跌，最低觸及 80500 美元附近，單周市值蒸發約 5000 億美元。這是加密貨幣市場在 ETF 打通華爾街與散戶投資管道後，第一次面臨的最大規模壓力測試。

Cantor Fitzgerald 分析師指出，10 月閃崩事件恐因部分大型參與者因資產負債表壓力被迫拋售，同時暴露了周末交易時段流動性長期不足、部分交易所過度槓桿累積的隱患。

數據顯示，上周五 (21 日) 各交易所又有大約 16 億美元槓桿交易押注被清算，而做市商因閃崩後元氣大傷難以介入支撐，市場流動性持續低迷。

資金撤離成為市場動盪的直接表現。《彭博資訊》數據顯示，本月以來，投資人已從 12 檔比特幣相關 ETF 中撤出數十億美元，這些基金的買家包括哈佛大學捐贈基金等多家知名機構。

更值得注意的是，數位資產「國庫公司」遭遇更大規模資金流出，其商業模式正面臨嚴峻質疑。這類公司原本基於「持有代幣能提升企業估值」的邏輯興起，但在當前市場環境下，若信心崩盤可能引發強制拋售，部分公司代幣持倉已處於虧損狀態。

區塊鏈數據公司 Kaiko 指出，當醫療器材或癌症研究公司都轉型為加密貨幣國庫公司時，往往標誌著市場週期已進入高風險階段。

儘管比特幣自去年川普勝選以來累漲逾 50%，但本輪下跌已回吐川普執政首年大部分漲幅。

值得注意的是，目前比特幣回檔約 30%，跌幅遠低於 2021-2022 年熊市期間的 75%，而當時每一輪下跌都伴隨著 Celsius、BlockFi 等大型機構的暴雷，這次雖未出現明顯爆雷事件，但市場脆弱性顯露無遺。

衡量加密貨幣市場情緒的「恐懼與貪婪指數」上周五僅 11 分，深陷「極度恐慌」區域，且現貨市場的結構性需求明顯缺失，失去了重大回調期常見的自然買家支撐。