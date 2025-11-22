中美海軍舉行工作層級對話！聚焦台灣海峽與南海安全
鉅亨網編譯莊閔棻
中國海軍週六（22 日）表示，本週中國與美國軍方舉行了「坦誠且建設性」的海上安全對話，代表在數月貿易緊張後，雙方逐步恢復軍方交流渠道。
根據《路透》報導，中國人民解放軍海軍在官方社交媒體公告指出，這場工作層級會議於 11 月 18 日至 20 日在夏威夷舉行。
中美軍官員先前曾於今年 4 月舉行會談，是自美國總統川普第二任期開始以來，雙方在軍事議題上的首場工作層級會議。
此類會談每年舉行兩次，被稱為「軍事海上諮詢協議（MMCA）」工作小組會議。
中國海軍在聲明中指出，雙方就中美之間的海上與空中安全形勢進行了坦誠且建設性的交流。
中國在聲明中也批評了美國的「自由航行」行動。這些行動常在台灣海峽及南海進行。中國宣稱對這些國際水域擁有主權。
針對美軍的海上和飛越活動，中國海軍在聲明中表示，「中國堅決反對任何侵犯和挑釁行為」。
聲明還提到，雙方討論了「中美兩軍海空遭遇的典型案例，以幫助中美前線的海空部隊能以更專業且更安全的方式互動」。
美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）上月在與中國國防部長董軍會面時，對南海及台灣周邊活動表達關切。
中國一直持續增派空軍、海軍及海警力量至台灣周邊，聲稱對台擁有主權。
美國國防部一直致力於改善與中國在軍事現代化及區域態勢方面的溝通，呼籲中國提高核武器建設透明度，並與軍方指揮官進行更多戰區層級討論。
中國海軍表示，該工作組將於 2026 年舉行後續會議。
