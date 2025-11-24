search icon



如果AI泡沫破滅 美股七巨頭誰能倖存？

鉅亨網編譯陳韋廷

美股七巨頭正深陷一場史無前例的 AI 軍備競賽，為搶佔 AI 產業革命制高點，這些企業正以空前力度投入資本開支，大舉興建 AI 基礎設施，但隨著市場對 AI 泡沫的擔憂持續升溫，近期美股科技股遭遇猛烈拋售，市場對科技巨頭巨額 AI 投入能否獲得相應回報的疑慮不斷加深。

如果AI泡沫破滅，美股七巨頭誰能倖存？

這場拋售風暴重創 Meta(META-US) 等科技領導企業，但 Alphabet(GOOGL-US) 和蘋果 (AAPL-US)卻在科技股集體跳水中展現出驚人韌性。截至上周五 (21 日) 收盤，這兩家公司過去三周逆勢上揚，成為七巨頭中僅有的贏家，Alphabet 本月迄今上漲 6.6%，蘋果微漲 0.4%。這一鮮明對比揭示出投資人對兩家公司 AI 策略的差異化認知。


目前，那斯達克指數自 11 月初以來挫跌 6.1%，即使輝達上周三 (19 日) 公佈的第三財季業績表現強勁，卻未能阻止市場對 AI 過度支出的恐慌性拋售。

在這場調整中，Alphabet 和蘋果憑藉獨特策略成功避險，分析師稱 AI 熱潮若退去，這兩家公司不僅具備更強的抗風險能力，甚至可能藉機實現逆勢擴張。

Alphabet 的強勢表現源自其 AI 產品矩陣的突破性進展。近期推出的 Gemini 3 和 Nano Banana Pro 等 AI 產品熱度持續攀升，推動市場對其 AI 策略的信心。

值得注意的是，Alphabet 上月將 2025 年 AI 支出預期從 850 億美元上調至 910 億至 930 億美元區間，但市場對其 AI 業務落地成效給予正面回饋。谷歌不僅成功化解「AI 威脅搜尋業務」的市場憂慮，更將 Gemini 打造成 ChatGPT 的強勁對手，Alphabet 多元化的業務佈局為 AI 技術商業化提供了獨特優勢。

蘋果則以穩健的資本策略贏得市場青睞。儘管先前因 AI 投入保守備受質疑，但這種「克制」在當下反而成為優勢。

Research Affiliates 股票策略首席投資長 Que Nguyen 說：「蘋果展現了極強的資本紀律性。」蘋果透過整合 OpenAI 的 ChatGPT 技術，並傳聞將引入 Gemini，配合自主研發的 AI 智慧家庭設備，建構起差異化的 AI 生態。這種「輕資產」策略有效規避了循環融資風險，像是輝達等企業向 AI 公司投資後，後者再購買其產品的資金循環模式。

相較之下，Meta 加速 AI 投資的決定引發市場擔憂，導致股價本月迄今走跌 8.3%。市場質疑 Meta 資本支出的合理性與策略清晰度。

Columbia Threadneedle 高級固定收益研究分析師 Nathaniel Liddle 指出，若 AI 泡沫破裂，谷歌等超大規模雲端服務商將受益於產業整合。

Liddle 還強調，若 OpenAI 等創新企業無法兌現巨額資本承諾，將加速產業洗牌，使具備成本優勢的龍頭企業獲得更大市場份額。

目前數千億美元湧入 AI 循環融資和基礎設施建設的盛況背後暗藏風險，若 AI 技術未能實現預期回報，基礎設施需求萎縮將導致資料中心資產價值重估。

分析師警告，半導體等 AI 硬體領域歷來具有強烈週期性，投資波動風險顯著高於其他科技領域。在這場 AI 豪賭中，Alphabet 和蘋果的差異化策略，有望成為決定能否穿越週期的關鍵。


