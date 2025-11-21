鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-21 17:56

賴清德總統今 (21) 日前往彰化、雲林視察時，說明「國家安全」、「經濟發展」，及「社福政策」三大施政方向。也再強調經濟是國家最重要的基礎，政府將用最嚴謹的態度推動經濟發展，包括今 (2025) 年第 3 季經濟成長率維持在 7.6%，顯示台灣整體產業實力深厚，股市最高也曾突破 2 萬 8 千點，國際上看好台灣經濟發展，台灣人均國民所得，也已超越日本與韓國。

賴清德:經濟是國家最重要基礎，股市屢創新高、國民人均所得贏過日韓。(圖:總統府提供)

賴清德表示，前總統馬英九任內經濟年平均成長率為 2.8%，前總統蔡英文任內提升至 3.2%，台股加權指數由 8 千多點攀升至 2 萬 3 千多點，台灣去 (2025) 年經濟成長率達 4.84%，今年第 1 季 5.48%，第 2 季達近 8%，第 3 季維持在 7.6%，都顯示台灣整體產業實力深厚，因此股市近期不斷攀升至 2 萬 8 千點。

賴清德指出，在國民所得方面，台灣人均所得已超越日本與韓國，平均達 3.8 萬美元，預估在 2030 年前可望達到 4 萬美元。另台灣外匯存底已突破 6,000 億美元，且目前的就業市場更是 25 年來最佳。

但賴清德也表示，儘管科技產業表現亮眼，中小企業和傳統產業仍面臨較多挑戰，因此政府特別推出多項協助措施。例如因應美國對等關稅帶來的衝擊，政府提出 930 億元支持方案，協助中小企業度過難關，涵蓋金融支持、海外拓銷、產業升級、就業以及勞工照顧等諸多措施，盼提升產業競爭力