〈訊芯法說〉AI需求帶動 明年營收估增雙位數

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-21 17:29

鴻海 (2317-TW) 集團旗下訊芯 - KY(6451-TW) 今 (21) 日召開法說會，總經理徐文一表示，受惠 AI 帶動光纖模組以及 SiP 業務成長，2026 年公司營收將年增雙位數。

訊芯-KY總經理徐文一。(鉅亨網資料照)

徐文一指出，生成式 AI 與 HPC 帶動資料中心的基礎建設成長，對高頻寬、低功耗與高可靠度的網路與模組需求加速提升。訊芯 - KY 在中國、中山及越南布建的量產能力，形成穩固的中國 + 1 布局，使公司可同時供應中國與歐美日客戶。

光纖收發模組方面，訊芯 - KY 主要在越南的河內、光州廠進行生產，其中，河內廠供應 100G/200G 光纖收發模組，光州廠則供應 400G/800G 光纖收發模組，云中廠、光州廠則用於投入 SiP 封裝，目前正在建置產線中，預計明年第一季導入量產。

徐文一指出，公司目前在 ALS 感測器已做到全球最大，月出貨量高達 8,000 萬顆，在客戶需求提升下，預計明年月產能將提升至 1.2 億顆，年增 5 成，也持續拓展 SAW/BAW 濾波器、PA、RF 前端與電源 IC 業務。

徐文一也看好電源模組業務發展，預期隨著車用半導體需求強勁，全球車用半導體市場持續成長，根據 Yole 數據，2029 年前 CAGR 將達 11%，市場規模逼近 970 億美元。訊芯 - KY 將傳統 TSOP、QFN、QFP 等封裝導入車規材料與製程，並攜手母公司鴻海 (2317-TW) 集團進行整合，搶攻電動車、充電樁等高成長應用。