鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-21 19:33

台股今（21）日開低收低，加權指數終場重挫 991.42 點，寫下史上第 6 大收盤跌點紀錄，收在 26,434.94 點，跌破季線關卡 。三大法人合計賣超逾 1,080 億元 ，引發市場關注。對此，國安基金執行秘書、財政部次長阮清華出面信心喊話，強調台股基本面穩健，今年的經濟成長率（GDP）將會超過 5% 以上，台股重挫是短期的市場波動 。

台股重挫991點史上第六慘 國安基金操盤手信心喊話 短期波動免驚。（鉅亨網資料照）

阮清華今 (21) 日出席「全民＋1 政府相挺」普發現金記者會後受訪時表示，台股今日下跌主要受到國際情勢，特別是美股的影響 。他指出，今日不只台股下挫，包括韓國、日本、香港等亞洲股市也幾乎全面走低 。他進一步分析，美股下跌主要是受其內部問題影響，例如非農就業數據比市場預期亮眼，進而影響了市場對美國聯準會降息速度的預期 。

面對市場擔憂，阮清華以國安基金操盤手身分向投資人喊話，強調台股經濟基本面「相當穩健」 。他預期，台灣今年的經濟成長率（GDP）將會超過 5% 以上 。就我國經濟體質而言，台股今日重挫可能僅是「短期的波動」 。

阮清華提及，大家所擔心的 AI 泡沫化問題，從近期輝達最新公布的財報來看，「輝達財報非常好嘛！看起來沒有這種狀況」 。

針對國安基金的動向，阮清華重申：「現在國安基金還沒退場，我們會看這個整個市場的狀況，進行妥適的處理。大家不用太擔心啦！」 他表示，國安基金會密切關注整體國際政經情勢變化，並做出妥適處理 。

當媒體詢問國安基金今天是否有積極護盤時，阮清華遵循國安基金「來無影、去無蹤」的原則，連續三次回應「不方便說」 。

阮清華呼籲投資人，股市並非只看一天、兩天的波動，而是要看得比較長遠，關注整體趨勢 。他提醒投資人，股市是經濟的櫥窗，如果臺灣經濟表現好，長遠來說其實不用太擔心 。