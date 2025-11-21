〈訊芯法說〉51.2T產品小量出貨 切入全球CSP供應鏈

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-21 17:53

訊芯 - KY(6451-TW) 今 (21) 日舉辦法說會，總經理徐文一表示，公司在高速光纖收發模組與 CPO (Co-Packaged Optics) 領域已取得領先地位，51.2T CPO 產品已進入小量量產，並開始向中國與北美客戶出貨，102.4T CPO 也完成 NPI 並交給終端客戶測試。

CSP資料中心示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

訊芯 - KY 目前營收主要來自高速光纖收發模組，徐文一指出，公司現階段出貨仍以 400G 為大宗，並逐步往 800G、1.6T 方向發展，預期明年隨著 AI 伺服器對頻寬需求快速倍增，主流規格也會切換至 800G。

‌



訊芯 - KY 觀察，整體光通訊市場將從 800G 邁向 1.6T，CPO 因具備更高帶寬密度、更低功耗與更高可靠度，將成為 AI 資料中心 Scale-up (縱向擴展) 架構的核心技術。Yole 預估 2024–2030 年 CPO 市場 CAGR 高達 146%。