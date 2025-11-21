〈鴻海科技日〉劉揚偉曝與OpenAI合作細節 擬於俄亥俄州生產製造

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-21 17:23

鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (21) 日於鴻海科技日記者會受訪，針對與 OpenAI 合作，指出雙方合作發展迅速，會面後 1 個月內即簽訂，規劃初期研發將在美國加州聖荷西進行，並可能於俄亥俄州生產製造。

劉揚偉曝與OpenAI合作細節，擬於俄亥俄州生產製造。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

劉揚偉表示，跟 OpenAI 合作的一個重要原因在於，OpenAI 是生成式 AI(Gen-AI) 中最大的使用者，且經驗非常豐富，不過是運用現有的 AI 資料中心架構，在訓練上碰到很多問題，促使 OpenAI 思考如何架構下一世代的 AI 資料中心，因此雙方合作目標是整合電力、散熱、IT 設備等，為下一世代的資料中心打造全新、更穩定的系統。

劉揚偉進一步表示，針對下一世代的資料中心架構設計，雙方必須密切合作、討論，初步規劃在美國加州聖荷西進行研發，生產製造未來則可能在俄亥俄州進行。另外，先前鴻海子公司處分美國俄亥俄州電動車廠區的土地、廠房及設備給軟銀，劉揚偉補充，該廠實際運作仍由鴻海執行。

此次鴻海與 OpenAI 合作協議不包括採購承諾或財務義務，劉揚偉則提到，投資 AI 產業的金額非常龐大，大家也都好奇錢從哪裡來，即便沒有馬上就又一筆龐大交易，但鴻海會一步一步往前走，且實際上也會發生，他強調「沒有談到不代表未來不會發生。」