鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-21 19:27

浩鼎 (4174-TW) 旗下鼎晉生技 (7876-TW) 預計於 11 月 24 日登錄興櫃，每股參考價 50 元。鼎晉指出，將以三大核心動能，包括創新技術差異化商品、推動多國臨床進軍全球，以及引領長效型肉毒新藍海，進一步推動公司的長期成長。

鼎晉以每股參考價50元登興櫃，三大核心動能推動長期成長。(圖：鼎晉提供)

鼎晉指出，在創新技術差異化產品上，旗下 OBI-858 採用 760 kDa 複合分子結構、專利配方與高效製程，產品具有起效快、效期長且安全性高的差異化潛力。此外，也已通過清真認證，可望打進包含中東、北非及東南亞等穆斯林醫美與醫療市場。

‌



臨床進度方面，鼎晉規劃 OBI-858 於今年 12 月啟動台灣醫美臨床三期收案，預計 2026 年下半年完成試驗，2028 年在台灣上市。同時，計劃在明年初向美國 FDA 提出新藥臨床二期試驗 (IND) 申請，並在 2030 年於全球推出，進軍國際市場。

鼎晉提到，全球醫美及醫療市場規模逐年攀升，長效型肉毒桿菌素成為市場最新趨勢，具備授權、策略投資與併購潛力。董事長王慧君也指出，將掌握產業趨勢與成長紅利，積極拓展業務版圖。

除醫美領域應用，鼎晉規劃 OBI-858 針對頸部肌張力異常的病症，準備於 2026 年在美國進行臨床二期試驗，潛在應用包含慢性偏頭痛、中風後上下肢痙攣、膀胱過動症、多汗症、眼瞼痙攣等多種適應症。