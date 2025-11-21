〈鴻海科技日〉郭台銘驚喜現身站台 劉揚偉細數鴻海垂直整合競爭力

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-21 11:20

鴻海科技日 HHTD25 今 (21) 日登場，鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘驚喜現身站台，也是郭台銘母親初永貞辭世後首度露面。董事長劉揚偉致詞時說「創辦人出席，顯示對鴻海的強力支持與背書，真的非常感謝，獻上最深的敬意。」

鴻海科技日登場，創辦人郭台銘驚喜現身。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

劉揚偉表示，非常感謝創辦人過去 50 多年來的辛勞，如果沒有創辦人所奠定的基礎，就沒有鴻海現在的樣貌，並造就鴻海有現在的規模。

劉揚偉回顧鴻海近年打造的終端產品，包括智慧型手機、伺服器、顯示器、網通設備、電動車以及各式消費性電子產品等，至今已經製造超過 1000 種以上的產品。每次展示這些產品時，人們總會驚訝的說「哇，原來鴻海做這麼多東西！」不過也有很多人誤以為鴻海只是系統組裝廠。

劉揚偉強調「垂直整合」是鴻海的核心競爭力，涵蓋技術、和製程工程的深度垂直整合，讓鴻海能夠從一個元件、一種材料打造各式產品。他並以智慧型手機、AI 伺服器及電動車為例。

劉揚偉表示，在智慧型手機中，鴻海生產近 60% 的內部零組件，一天可以出貨超過 100 萬支手機，需要強大的製造工程能力與精密製程，為達成龐大的製造規模，鴻海有 1500 條以上的 SMT 產線，以及先進製造能力的支持。

AI 伺服器方面，劉揚偉提到，一組 AI 機櫃通常搭載超過 72 顆 GPU，GPU 通常需要 60 層 PCB 支撐強大運算，同時必須搭配液冷散熱、電源架等，而鴻海具有完整能力製造高精密的 AI 伺服器，並自製 40% 的內部零組件，每週更可產出約 1000 組的 AI 機櫃，且預期數量將持續提升。