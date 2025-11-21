〈鴻海科技日〉鴻海宣布攜手OpenAI 在美打造下一代AI基礎設施

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-21 10:46

鴻海 (2317-TW) 今 (21) 日宣布與 OpenAI 合作，雙方聚焦下一世代 AI 基礎設施硬體的設計工作與美國製造。OpenAI 將分享對 AI 產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海設計與開發工作，以及在美國據點的生產，OpenAI 擁有優先評估系統及採購選擇權益，不過初步協議不包含採購承諾或財務義務。

鴻海董事長劉揚偉。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

鴻海指出，此次合作將結合 OpenAI 對當前及未來模型需求的洞察，以及鴻海的製造專業，雙方攜手強化美國在地供應鏈，加速 AI 系統部署。此次合作將聚焦 3 項核心工作，包含設計未來數世代資料中心硬體、強化並簡化美國 AI 供應鏈，以及在美國製造關鍵 AI 資料中心零組件。

‌



設計未來數世代資料中心硬體方面， OpenAI 和鴻海將共同設計、工程化與開發未來多個代代 AI 資料中心機架，以多項專案同時推動的方式進行，以滿足 AI 時代快速變化的先進模型需求。雙方可以更快地讓新系統上線，並且為長期成長的需求確保產能。

第二，兩家公司將共同改善機架架構，使其能夠在美國各地進行製造。同時，擴大採購範圍，納入更多的晶片和美國在地供應商，並擴展本地化的測試與組裝。這將提高可靠性、加快部署速度，並強化生態系統，建立更具韌性且可擴展的美國供應鏈。

另外，鴻海將在美國製造 AI 資料中心的關鍵設備，包括線纜、網路、冷卻和電力系統，支持高效能運算基礎設施的快速建設，有助確保經濟效益惠及作業員與製造商，滿足當前和未來 AI 工作負載的需求。

董事長劉揚偉指出，鴻海作為全球最大 AI 伺服器製造商，透過可擴展的基礎設施支持 OpenAI 使命，從而加速創新，並擴大全球企業與用戶取得革命性 AI 能力的機會。