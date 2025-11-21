鉅亨網編輯林羿君 2025-11-21 16:30

美國周五 (20 日) 正式生效的制裁措施，可能導致近 4,800 萬桶俄羅斯原油滯留海上，迫使數十艘油輪緊急尋找替代目的地，並對全球原油貿易格局帶來新一波重大衝擊。

美制裁生效 4800萬桶俄國原油恐海上漂。(圖:shutterstock)

美國上月將俄羅斯兩大石油生產商：俄油（Rosneft PJSC）與盧克石油（Lukoil PJSC）列入黑名單，被認為是川普政府迄今最具攻勢的制裁行動之一。

隨著總統川普試圖在烏克蘭戰爭議題上，加大對克里姆林宮的施壓，美國財政部本週稍早表示，相關制裁已初見成效，因關鍵俄羅斯原油品級的需求下降、折價擴大。

隨著相關限制正式生效，印度煉油商正加速尋找替代供應來源，並以快於往常的速度預訂自中東出發的油輪運輸，推升該航線的運費逼近近五年高點。與此同時，交易商也密切關注已在海上的盧克石油與俄油原油，最終是否仍能找到買家。

ING 集團大宗商品策略主管華倫 · 派特森（Warren Patterson）指出：「俄羅斯的出口流量目前仍能維持，但原油還未真正送達其目的地。如果這種情況持續，最終可能出現全面回堵，屆時供應下滑，將引發市場憂慮。」

數據分析公司 Kpler 的資料顯示，目前約有接近 4,800 萬桶來自俄油（Rosneft）與盧克石油（Lukoil）的原油正在運輸途中或剛開始裝載，主要為烏拉爾原油（Urals）與 ESPO 等級。

這其中約有 50 艘油輪航向中國與印度，但也有部分油輪尚未決定目的地，或是改道前往較小的港口；在中介商逐步與這筆交易保持距離的情況下，相關船隻分散於從波羅的海到南海的廣大海域。

在俄羅斯急於維持原油出口暢通的情況下，莫斯科已將裝船列為優先事項。根據彭博彙整的船舶追蹤數據，俄羅斯海運原油出口量仍維持在約每日 340 萬桶的高水準。基準油價目前也大致對最新限制措施的影響不為所動。

然而，並非所有這些原油最終都一定能找到買家，即便是在亞洲最大的市場亦然。自 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭以來，中國與印度一直承接俄羅斯出口的大部分份額，且至今仍與莫斯科保持密切關係。

不過，這兩個國家同時也對可能捲入即將上路的次級制裁心存戒慎，因為美國正加大力道，對任何協助俄羅斯出口的相關方施壓。這些限制措施的強度，以及華府執行的決心，將決定最終有多少原油能夠順利流向煉油商。

船舶經紀公司 SSY 的資深油輪市場分析師亞當 · 蘭寧（Adam Lanning）表示：「這很痛，但只會痛三到四個月。接下來幾個月我們很可能會看到，正如過去一樣，市場開始自行調整，並找到繞道方式，在不引起監管關注的情況下進口這些原油。」