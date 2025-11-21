鉅亨網新聞中心 2025-11-21 12:05



新加坡交易所與美國那斯達克宣布，將於 2026 年年中共同推出革命性的 「環球上市板」（Global Listing Board）。此舉旨在大幅簡化企業在這兩大頂尖交易所的雙重上市流程，為全球特別是亞洲的成長型企業建構一個更透明、更有效率的全球融資新環境。

新交所、那斯達克聯手開通全球資金直通車 上市一站搞定。

這項合作的核心，在於為具有全球擴張雄心、尤其是新經濟和科技公司提供一條「一站式」進入全球兩大重要資本市場的捷徑。目標企業的門檻要求是市值需大於或等於 20 億新元（約 15 億美元），主要涵蓋首次公開發行（IPO）、雙重上市和已上市公司的二次上市。

環球上市板的最大突破，是實施了前所未有的簡化措施：企業只需向監管機構提交單一套申請文件，即可同時在新加坡和紐約上市。同時，兩地將採用與美國標準相當的統一招股說明書揭露要求，這將能大幅降低企業的合規成本。

從策略層面來看，新交所正藉此強化新加坡作為亞洲領先國際金融中心的地位，並與香港形成差異化競爭。

新交所的策略是透過「亞洲成長 + 美國深度」的組合吸引全球資本，為企業提供更廣闊的融資管道。此舉也配合了新加坡金融管理局（MAS）已分配近 40 億新元配套資金的「股權市場發展計畫」（EQDP）。

新加坡政府對此給予強力支持，除了 EQDP 的資金配套，還透過優化市場結構，例如降低最低購買門檻、更新託管系統和加強做市商激勵等措施，全面提升市場吸引力。

與香港市場主要連接中國內地與國際市場的定位相比，新交所的新機制提供了一個連接美國與亞洲市場的直接橋樑，對高成長的新經濟企業來說，監管環境相對靈活，提供了比傳統路徑更有效率的融資解決方案。