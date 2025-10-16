鉅亨網編輯林羿君 2025-10-16 14:10

‌



美國財政部長貝森特在日美財長會議上，求日本停止進口俄羅斯的液化天然氣（LNG）等能源。

美國財長施壓 要求日本停止購買俄國能源。(圖:shutterstock)

日本財務相加藤勝信與貝森特周三 (15 日) 在美國華盛頓舉行了會談，此次會談的議題包括關稅協議中寫入的日本對美投資事宜，以及 G7 國家加強對俄羅斯經濟壓力的措施。

‌



美國正加大力度削減莫斯科的能源銷售，以切斷其烏克蘭戰爭的主要資金來源，日本是七國集團中唯一尚未停止或承諾終止從俄羅斯進口天然氣的國家。

日本經常表示，出於能源安全考慮，日本不打算停止購買俄羅斯液化天然氣。去年，日本約 8% 的液化天然氣進口來自俄羅斯。

在日本的 LNG 進口總量中，俄羅斯産佔 9%，還維持著對俄羅斯遠東石油天然氣開發項目「薩哈林 2 號」的權益。如果俄羅斯産天然氣成為美國的制裁對象，日本無法進口的話，可能會對能源的穩定供應産生負面影響。

美國總統川普同一天表示，印度總理莫迪承諾停止購買俄羅斯原油。歐盟委員會 9 月也表示，在 2026 年底之前，將全面停止歐盟成員國從俄羅斯進口天然氣。