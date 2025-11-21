鉅亨研報 2025-11-21 11:31

AI 狂歡一日反轉：Nvidia 成績單後的冷水

【市場觀察】Nvidia 財報救不了？AI泡沫風險升溫，這場大逆轉透露什麼訊號？ (圖:shutterstock)

Nvidia(NVDA) 交出亮眼財報，資料中心營收飆高、Blackwell 晶片「賣到缺貨」，一度點燃市場對 AI 成長故事的信心，美股與費半同步大漲。然而好景不長，盤中資金情緒急速翻轉：庫存與供應承諾大幅增加、對中國出貨受壓、成本攀升壓縮毛利，這些細節讓投資人開始懷疑，Nvidia(NVDA) 再怎麼強勢，也難以一肩扛起整個 AI 熱潮。AI 泡沫 是否悄悄來到驗收時刻，成為盤中風向急轉的關鍵問號。

‌



限時活動 新戶輸入「sino100」送 100 元投資金！

還沒開戶嗎？現在只要在永豐金證券線上開戶成功，就能領到 NT$100 股票禮品卡

已經開完戶了嗎？看這篇教你怎麼兌換：

從記憶體到幣圈：高風險資產同步「去槓桿」

在指標股領跌之下，記憶體族群與半導體設備股同步遭到修正，美光等 AI 關鍵供應鏈累積漲幅過大，一旦資本支出壓力浮現，股價就成了率先被調節的標的。加密貨幣同日重挫，比特幣與以太幣雙雙回吐今年漲幅，相關平台與交易所股價也遭到追殺。當科技高估值、加密貨幣、高 Beta 題材一起被拋售，市場其實在對同一件事做反應：在利率可能「更高更久」的情境下，沒有明確現金流支撐的 AI 故事與投機資產，估值還站得住腳嗎？

AI 泡沫還沒破？真正的關鍵恐怕在聯準會

同一時間，就業數據優於預期、聯準會會議紀要偏鷹，市場對 12 月降息的期待迅速降溫。當「便宜資金」不再是可以預設的前提，Nvidia(NVDA) 這類 AI 核心指標股的高本益比，就會被放到放大鏡下檢視。若 AI 投資進入「實質驗證期」，投資人不再只買題材，