比特幣再摔5%！逾22萬人爆倉 8.14億美元一夜蒸發 專家：8.5萬大關成生死線
鉅亨網編譯陳韋廷
最新數據顯示，加密貨幣市場周四 (20 日) 延續逾一個月以來的跌勢，比特幣(BTC) 自 4 月以來首度跌破 8.7 萬美元，跌幅逾 5%，且加密貨幣全網 24 小時超過 22 萬人爆倉，8.14 億美元灰飛煙滅。
根據 Coinglass 數據，截至周五 (21 日) 上午 9 點，比特幣報 8 萬 7276.7 美元，跌幅 5.01%。
專家指出，此次下跌受新一輪避險情緒和科技股拋售拖累。曾經支撐比特幣今年大漲的大型投資基金、ETF 配置方和企業紛紛離場，讓比特幣失去重要支柱，市場進入脆弱階段。
10X Research 分析師表示，加密貨幣市場已進入「確認的熊市階段」，ETF 流入走弱、長期持有者持續拋售、散戶進入意願低迷，市場情緒暗中惡化。
CoinShares 研究主管 James Butterfill 也說，加密貨幣正遭遇巨鯨投資人大舉拋售，雖四年周期邏輯在基本面未必成立，但已成自我實現的預言，大額持有者自 9 月以來拋售超 200 億美元資產。
此外，美股因 AI 估值擔憂與聯準會 (Fed)12 月降息預期降溫而波動，加密貨幣則深陷自身槓桿去化與散戶需求消退的回調週期，「跨資產分化」自上月初以來愈發明顯。
選擇權市場顯示，交易員正為比特幣進一步下跌做準備，8.5 萬美元附近下行保護需求最強，其次為 8.2 萬美元。
業內人士認為，宏觀訊號是導火線，機構配置等外部支柱在利率窗口關閉、情緒轉向防禦時會比散戶流動性更快撤出，導致加密貨幣市場崩跌。
