最新數據顯示，加密貨幣市場周四 (20 日) 延續逾一個月以來的跌勢，比特幣(BTC) 自 4 月以來首度跌破 8.7 萬美元，跌幅逾 5%，且加密貨幣全網 24 小時超過 22 萬人爆倉，8.14 億美元灰飛煙滅。

比特幣再摔5%！逾22萬人爆倉 8.14億美元一夜蒸發 專家：8.5萬大關成生死線（圖：Shutterstock）

根據 Coinglass 數據，截至周五 (21 日) 上午 9 點，比特幣報 8 萬 7276.7 美元，跌幅 5.01%。

10X Research 分析師表示，加密貨幣市場已進入「確認的熊市階段」，ETF 流入走弱、長期持有者持續拋售、散戶進入意願低迷，市場情緒暗中惡化。

CoinShares 研究主管 James Butterfill 也說，加密貨幣正遭遇巨鯨投資人大舉拋售，雖四年周期邏輯在基本面未必成立，但已成自我實現的預言，大額持有者自 9 月以來拋售超 200 億美元資產。