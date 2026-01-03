自歷史高點連跌7日 AppLovin短線整理 華爾街仍看多2026：基本面未變

鉅亨網編譯許家華 2026-01-03 07:11

行動廣告平台 AppLovin 股價在 2025 年底連續回檔後，2026 年開年表現依舊疲弱，延續所謂的「聖誕行情」反向走勢。

(圖片：AppLovin官網)

上週五 AppLovin (APP-US) 股價大跌 7.7%，收在 621.71 美元，自 12 月 22 日收在歷史新高 733.60 美元後，已連續 7 個交易日走低，並成為當日表現最差的個股之一。

市場原本期待年底資金行情帶動股價上揚，但 AppLovin 投資人卻承受明顯賣壓。回檔原因尚不明朗，市場人士認為，部分長線持股者可能選擇獲利了結，因而加劇股價修正。

回顧 2025 年，AppLovin 股價全年大漲 108%，主要受惠於公司出售成長停滯的行動遊戲業務，並將重心轉向成長快速、毛利率較高的行動廣告事業，成功重塑市場定位。

AppLovin 去年也挺過多起放空機構報告，以及外界披露美國證券交易委員會調查其是否違反平台合作夥伴服務協議的消息。當時公司拒絕對相關調查置評，但執行長佛羅吉曾在 2 月的部落格文章中，形容放空機構對所謂違規行為的指控為「不實且具誤導性」。

晨星分析師吉亞瑞利指出，在股價大幅上漲後，投資人「賣出部分獲利標的、將資金輪動至被低估的領域」是合理選擇。他給予 AppLovin 相當於賣出的評等，目標價為 360 美元。

Loop Capital 分析師桑德森則表示，未見任何基本面因素足以解釋近期股價下跌，但他也提醒，AppLovin 的交易一向波動劇烈。該股過去一年的貝他值為 2.3，代表其波動幅度超過大盤兩倍。桑德森維持買進評等，目標價為 860 美元。