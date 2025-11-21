鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-21 08:06

據《The Information》週四（20 日）報導，軟銀集團計劃投資最高 30 億美元，改造位於俄亥俄州洛茲敦的一家電動車工廠，為人工智慧（AI）研究公司 OpenAI 正在興建的資料中心生產相關設備。

軟銀將在俄亥俄州工廠投資30億美元，為OpenAI資料中心供貨。（圖：Shutterstock）

該工廠將為位於德州米拉姆縣及其他地點的資料中心生產設備。

軟銀今年 8 月以 3.75 億美元購買了這處洛茲敦工廠。這座工廠將生產模塊化資料中心——一種可移動、預裝配的單元，便於現場快速部署，並能靈活擴容。

軟銀是 OpenAI 最重要的合作夥伴和投資者之一。今年 3 月，軟銀宣布將在年底前向 OpenAI 投資 300 億美元，規模超過了迄今為止任何其他投資者。

軟銀和 OpenAI 都是美國「星際之門」（Stargate）計畫的主要參與者。「星際之門」計劃投資 1,000 億美元用於建設 AI 運算伺服器，投資金額將在四年內擴大至 5,000 億美元。

今年 1 月，美國總統川普宣布了名為「星際之門」的聯合投資計畫，主要投資者為 OpenAI、軟銀和甲骨文 (ORCL-US) 。

今年 9 月，OpenAI 公布了「星際之門」首批選址，該公司將與甲骨文和軟銀將在全美新建五座資料中心。其中兩座資料中心將由 OpenAI 與軟銀合作興建，分別位於俄亥俄州洛茲敦和德州米拉姆縣。

為了支持 OpenAI 展開的大規模 AI 戰略，軟銀此前出售了價值 58 億美元的輝達 (NVDA-US) 股份，用於籌措資金。