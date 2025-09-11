Perplexity傳獲2億美元融資 估值達200億美元
鉅亨網編輯林羿君
《The Information》引述消息人士報導，AI 新創公司 Perplexity 已從投資人獲得 2 億美元新資金承諾，最新估值達 200 億美元，此筆融資已進入最終定案階段。
由 Aravind Srinivas 領導的 Perplexity，8 月曾出人意料地提出一筆 345 億美元的全現金收購報價，意圖收購 Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Chrome 瀏覽器，但這個出價卻遠高於其自身的估值。
這家獲得輝達 (NVDA-US) 與 Amazon 貝佐斯所支持的新創公司，目前開發的 AI 瀏覽器名為「Comet」，能在使用者操作中代辦部分任務。若能成功收購 Chrome，將可直接觸及超過 30 億名使用者，進而在 AI 瀏覽器市場上與規模更大的競爭對手抗衡，其中包括同樣致力於 AI 瀏覽器開發的 OpenAI。
Perplexity 成立於 2022 年，核心產品結合大型語言模型和搜尋引擎，為用戶摘要眾多資訊來源的答案，營運因此迅速成長。截至 2025 年中旬，Perplexity 年度經常性收入（ARR）突破 1.5 億美元，是一年前約 3,500 萬美元的 4 倍多。
- EBC全球百萬美金交易大賽 立即體驗
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 日經、朝日新聞控告Perplexity侵害著作權 各索賠22億日元
- 蘋果急了？傳鎖定Mistral、Perplexity收購 擺脫AI落後劣勢
- Perplexity會成為下一個Google嗎？345億美元收購Chrome震撼矽谷
- 蘋果AI搜尋工具傳明年登場！Siri、Safari迎重大升級
下一篇