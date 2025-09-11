鉅亨網編輯林羿君 2025-09-11 13:28

《The Information》引述消息人士報導，AI 新創公司 Perplexity 已從投資人獲得 2 億美元新資金承諾，最新估值達 200 億美元，此筆融資已進入最終定案階段。

Perplexity傳獲2億美元融資 估值達200億美元。(圖:shutterstock)

由 Aravind Srinivas 領導的 Perplexity，8 月曾出人意料地提出一筆 345 億美元的全現金收購報價，意圖收購 Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Chrome 瀏覽器，但這個出價卻遠高於其自身的估值。

這家獲得輝達 (NVDA-US) 與 Amazon 貝佐斯所支持的新創公司，目前開發的 AI 瀏覽器名為「Comet」，能在使用者操作中代辦部分任務。若能成功收購 Chrome，將可直接觸及超過 30 億名使用者，進而在 AI 瀏覽器市場上與規模更大的競爭對手抗衡，其中包括同樣致力於 AI 瀏覽器開發的 OpenAI。