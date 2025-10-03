AI瀏覽器大戰升溫！Perplexity取消月費200美元門檻 免費開放Comet給全用戶
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周四 (2 日) 報導，AI 新創 Perplexity 宣布其 AI 瀏覽器 Comet 正式向全球用戶免費開放。此舉旨在與 Google(GOOGL-US)、OpenAI、Anthropic 等競爭對手搶占 AI 瀏覽器市場。
Perplexity 表示，Comet 瀏覽器設計為個人助理，可搜尋網路、整理分頁、草擬電子郵件、協助自動購物等功能。該公司最初於 7 月推出 Comet，僅開放給月費 200 美元的 Perplexity Max 訂閱用戶，候補名單已累積「數百萬」人。
Perplexity 以其 AI 驅動的搜尋引擎聞名，能為用戶提供簡潔答案，並連結至網路原始資料來源。Perplexity 決定免費提供 Comet，有助於吸引更多用戶，對抗其他自家 AI 瀏覽器的競爭對手。
9 月，Google 在 Chrome 瀏覽器中推出 Gemini，Anthropic 於 8 月發布基於瀏覽器的 AI 代理，OpenAI 則在 1 月宣布推出 Operator。
Perplexity 表示，更多功能即將推出。該公司預告將推出 Comet 手機版，以及名為「背景助理」(Background Assistant) 的功能，可同時處理多項任務。
