鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.12元，預估目標價為29.95元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共36位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.12元上修至-0.12元，其中最高估值-0.01元，最低估值-0.38元，預估目標價為29.95元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.01(-0.01)
|0.64
|1.44
|最低值
|-0.38(-0.38)
|-0.18
|-0.1
|平均值
|-0.15(-0.15)
|0.23
|0.55
|中位數
|-0.12(-0.12)
|0.21
|0.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|139.42億
|223.82億
|344.65億
|最低值
|110.30億
|129.46億
|157.25億
|平均值
|120.12億
|173.08億
|213.31億
|中位數
|116.67億
|165.21億
|201.14億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.84
|-0.92
|-1.58
|-1.68
|-0.85
|營業收入
|8.47億
|32.54億
|39.88億
|43.30億
|56.78億
詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
