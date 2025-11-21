search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：漢威聯合國際(HON-US)EPS預估上修至10.62元，預估目標價為238.37元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對漢威聯合國際(HON-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.37元上修至10.62元，其中最高估值10.67元，最低估值9.99元，預估目標價為238.37元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值10.67(10.67)10.7811.8112.85
最低值9.99(9.99)9.5110.5311.72
平均值10.37(10.34)10.2911.2212.16
中位數10.62(10.37)10.3811.1611.91

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值409.91億420.13億440.62億447.53億
最低值407.30億388.07億403.65億447.36億
平均值408.00億397.81億419.27億447.44億
中位數407.89億396.70億418.81億447.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.727.917.278.478.71
營業收入326.40億343.87億354.53億366.47億384.96億

詳細資訊請看美股內頁：
漢威聯合國際(HON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSHON

