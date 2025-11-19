中國汽車出口量是日本1.6倍 大幅甩開昔日霸主

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-19 05:00

臨近 2025 年末，中國汽車出口量再度攀上高峰。中國汽車工業協會的數據顯示，今年前 10 個月中國汽車出口為 561.6 萬輛，年增 15.7%，汽車出口額為人民幣 7,983.9 億元，增長 14.3%。其中新能源車的表現尤為亮眼，今年來累計出口超過 200 萬輛，成長 90.4%，創下歷年來出口新高。

中國汽車出口量為日本1.6倍，大幅甩開昔日霸主。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周二（18 日）報導，中汽協副秘書長陳士華表示，汽車出口增速比國內產銷增速稍快，汽車出口已經連續 3 個月超過 60 萬輛。

在新能源車驅動下，中國汽車出口量節節攀升。今年 1～9 月中國汽車出口量達 495 萬輛。日本汽車工業協會（JAMA）的數據顯示，同期日本汽車出口量約 306 萬輛。中國汽車出口量是日本的 1.6 倍。

在比重最多的乘用車出口量上，今年 1～9 月中國汽車乘用車出口量約 420.1 萬輛，日本汽車乘用車約 276 萬輛，中國的乘用車出口量是日本的 1.5 倍。

日本的汽車出口量在 1980 年就已經來到全球第一，並在此後很長時間都霸佔了這個位置。中國汽車出口量自 2023 年首度超過日本後，已經連續 2 年超過日本，成為全球第一大汽車出口國。