AI、半導體助攻！中鋼碳素、紅日應用等5企業擴大投資台灣 挹注27億元深化在地供應鏈

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-20 20:31

經濟部投資台灣事務所今（20）日再通過中鋼碳素、永循環科技、紅日應用材料及立鑽工業等 5 家企業的擴大投資台灣方案。本次新增投資總額預計逾 27 億元，將可創造近 117 個本國就業機會。截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引 1,690 家企業投資約 2 兆 5,566 億元。

AI、半導體助攻！中鋼碳素、紅日應用等5企業投資台灣 挹注27億元深化在地供應鏈。（鉅亨網資料照）

本次投資聚焦於半導體關鍵材料在地化、先進製造與循環經濟。其中，中鋼碳素規劃於屏東屏南工業區興建研發大樓及先進碳材料廠，總投資額逾 16 億元。該公司將專注於製造鋰離子電池負極材料及半導體關鍵的高純等方性石墨，以建立碳材料雙主軸供應中心，並逐步導入以 AI 為核心的智慧化生產與倉儲系統。中鋼碳素承諾未來將採用完全綠電、混氫燃燒及碳捕捉等作法，以實現能源轉型及碳中和目標。

此外，多家半導體供應鏈廠商也積極擴大在地生產：

紅日應用材料因應半導體材料在地化趨勢，規劃在新竹興建新廠，投資逾 4.9 億元，專注於靜電吸盤（ESC）與電子陶瓷材料的燒結成型加工產線，並開發 AI 智慧分析系統，提升製程穩定性。

立鑽工業則因應 AI 伺服器產生的大量熱能，帶動散熱零組件需求，規劃投入逾 5 億元於新竹廠區建置高純度碳化矽材料產線，利用 AI 軟體工具監控製程數據，推動半導體關鍵零組件的在地化生產，強化我國供應鏈韌性。

在循環經濟方面，永循環科技規劃投資約 0.9 億元在屏東產業園區，利用獨特的冷鏈及智慧製造技術，將鳳梨葉全株轉化為生質纖維、酵素等高附加價值產品，透過零廢棄的生產模式，樹立農業循環經濟的新典範。

本次的投資案強調了企業對 AI 智慧化與淨零永續的重視。中鋼碳素、紅日應用等廠商將 AI 導入生產製程，用以優化良率、提升效率；同時也將太陽光電、節水設備、碳盤查等永續措施納入新廠規劃，展現與國家淨零排放目標接軌的決心。