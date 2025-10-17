投資台灣 物流巨頭捷盟行銷再砸45億升級「AI物流」布局桃園台中

投資台灣事務所今 (17) 日通過捷盟行銷擴大投資台灣 45 億元，將第三度擴大布局，於桃園航空城及台中港自由貿易港區建構智動化物流設施。目前「投資台灣三大方案」已吸引 1,683 家企業、逾 2.55 兆元投資。 專業物流業者捷盟行銷，客戶橫跨零售、餐飲及批發產業，長年榮登《天下雜誌》及中華徵信所物流業評鑑領先企業之列。為因應市場快速變化與倉儲需求提升，公司於 111 年及 112 年先後通過第一、第二次根留台灣投資方案申請，為進一步強化營運能量與市場競爭力，捷盟行銷再投入 45 億元啟動第三案，預計增聘本國員工 144 名，於桃園航空城及台中港自由貿易港區建構智動化物流設施。

此外，同步導入 AI 智慧倉儲與 AS/RS 自動化系統、機械手臂拆棧及自動揀貨設備，以提升出貨效率與作業安全。本投資亦設置太陽能板、採用綠建材及使用節能設備，並建置雨水回收與淨化系統，以實際行動響應淨零碳排政策。未來公司將持續以「最 SMART 的物流」為願景，結合智慧科技與綠色運輸，推動台灣物流產業升級並邁向永續發展。