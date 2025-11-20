輝達有意改用LPDDR 研調估DRAM模組明年底較今年初恐漲2倍
鉅亨網記者魏志豪 台北
研調機構 Counterpoint Research 最新報告指出，輝達 (NVDA-US) 有意將伺服器的 DDR 轉向 LPDDR，意味著輝達將成為一家大型智慧型手機製造商級別的客戶，這對供應鏈來說將是一次巨大的轉變，供應鏈恐難以承受如此巨大的需求，因此預計 2026 年底 DDR5 64GB RDIMM 的 DRAM 模組價格將較今年初上漲 2 倍。
Counterpoint 指出，今年以來記憶體價格漲幅已達 50%，第四季預計再上漲 30%，明年初可能會進一步上漲 20%。依此推算，記憶體至明年初，累計漲幅將達 134%，價格逾倍增。
Counterpoint 表示，由於供應商將產能轉向更先進的晶片以滿足 AI 需求，導致傳統 LPDDR4 記憶體供應緊張，目前現貨價格出現失衡，現階段用於消費性電子產品的舊款 DDR4 記憶體價格為每 Gb 2.1 美元，不僅高過用於伺服器和 PC 的 DDR5 每 Gb 1.5 美元的價格，甚至超越 HBM3e 每Gb 1.7 美元的價格。
Counterpoint 預測，到 2026 年，所有主要晶片製造商的 DRAM 產量增加幅度將超過 20%，如三星可能會重新分配其不斷擴大的 1C 製程產能，SK 海力士正在加緊生產並提高銷售目標，長江存儲也可能進一步擴產，而通常注重投資回報率的美光不太可能有所保留。
由於目前的晶片短缺主要源自於傳統晶片的供應緊張，預期將影響使用 LPDDR4 的低價消費性電子產品，如入門級智慧型手機。
Counterpoint 表示，更大的風險在於先進記憶體，因為輝達 (NVDA-US) 最近轉向 LPDDR，意味著它已成為一家大型智慧型手機製造商級別的客戶，這對供應鏈來說將是一次巨大的轉變，供應鏈難以承受如此巨大的需求。
傳統上，伺服器依靠帶有糾錯碼 (ECC) 的 DDR 記憶體來確保可靠性，但輝達正在轉向 LPDDR 以降低功耗，並在 CPU 層級處理糾錯，而不是依賴 DDR5 的 ECC。因此，在供應高度緊張的情況下，Counterpoint 預測 2025 年第一季至 2026 年底，DDR5 64GB RDIMM DRAM 模組價格將上漲 2 倍。
