華南永昌證企業論壇看電子傳產兩樣情 投資先聚焦五大產業
鉅亨網記者王莞甯 台北
華南永昌證券於今 (20) 日舉辦冬季產業趨勢暨企業論壇，吸引逾百位機構投資法人參與，內容橫跨 AI、半導體、通訊、汽車電子和生醫產業等，並指出，目前產業呈現兩樣情，雖 AI 持續帶領科技產業前行，國內景氣燈號也重返黃紅燈，但諸多傳統產業卻承受於關稅和成本壓力。
華南永昌證券本次邀請國內多家企業分享產業觀察，電子業中包括被動元件導電材料大廠勤凱科技 (4760-TW)、散熱產品領導廠建準 (2421-TW)、MicroLED 廠錼創科技 - KY(6854-TW)、石英頻率元件供應商台灣晶技 (3042-TW)、高速訊號傳輸晶片公司嘉雨思 (6921-TW)、汽車電子製造商怡利電 (2497-TW)。
為因應未來高齡化趨勢，華南永昌證也邀請生技醫療從上、中、下游的公司分享產業觀點，包括硼中子捕獲治療系統供應商禾榮科技 (7799-TW)、長照服務業者青松健康 (6931-TW) 及連鎖藥局龍頭大樹藥局 (6469-TW) 通路等。
整體來看，此次專題論壇議題包括 TVG 產業全製程、從 5G 向 6G 未來網路轉型、AR 眼鏡推動 AI 落地應用的創新生態、伺服器水冷架構革新與散熱挑戰、HBM 技術與 AI 發展概述、MicroLED 於晶片光互聯的應用前景、外泌體再生醫療進展、台灣生醫從口腔修復到頭頸癌新療法，以及無人載具在國防創新與全球市場的雙應用等。
華南永昌證強調，長期整合投資研究與客戶服務資源，透過每日市場資訊、每月專題講座，以及企業拜訪、每季企業論壇等，為機構法人與投資人提供即時、精準且多元的投資參考。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
