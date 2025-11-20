集邦：電視面板11月價格跌1-3美元 惟Q4需求不減反增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-20 16:26

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (20) 日發布 11 月下旬面板價格預測評論，雖然第四季是電視面板需求的傳統淡季，但部分品牌客戶仍積極衝刺年底目標、部分品牌客戶則開始提前備貨，帶動第四季電視面板需求不減反增。

集邦：電視面板11月價跌 惟Q4需求不減反增。(圖：群創)

而面板廠在持續有訂單的狀態下，也積極滿足客戶需求，但因為時序接近年底，除了衝刺出貨的考量，也需與客戶商定明年需求規劃，因此在面板價格上的姿態較低，甚至採用專案價格方式鼓勵客戶增加拉貨。

因此，集邦預估 11 月份的電視面板價格仍是維持跌價態勢，其中 32 與 43 吋預估下跌 1 美元，50 與 55 吋預估下跌 2 美元，65 與 75 吋預估下跌 3 美元。

顯示器面板需求則呈現較疲軟的態勢，不過對面板廠而言，主流顯示器面板持續處於虧損狀態，因此面板廠在價格上沒有太多讓步的空間，也不願意擴大生產，因此目前買賣雙方在價格的共識上仍是以持穩為主。

就 11 月份的顯示器面板價格來看，僅有 23.8 吋 Open Cell 面板因為需求明顯更弱，預估價格下跌 0.2 美元之外，其餘主流尺寸價格皆呈現持平態勢。

筆電面板方面，雖然進入 11 月記憶體價格大幅飆升，暫時還沒影響到品牌客戶對面板的採購動能，第四季整體採購動能仍符合原先預期，但品牌客戶要求面板價格下跌的想法不變。