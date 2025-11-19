〈華南金法說〉前3季大賺近200億元創新高 總座：可以期待明年股利將隨獲利增加

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-19 17:55

公股金控第三季法人說明會今（19）日開跑，華南金控（2880-TW）率先召開，公布 2025 年前 3 季營運績效。華南金控與旗下核心子公司華南銀行、華南產險皆繳出亮眼成績單，獲利同步創歷年同期新高。華南金控總經理李耀卿表示，預期第四季持續穩健經營，今年全年獲利可望再創紀錄，明年也可能維持與今年一樣的獲利動能，公司有獲利就會回饋股東，大家可以期待股利隨獲利成長增加。

3Q賺近200億創史高！總座承諾回饋股東 股利有望調高 明年啟動5年轉型計畫。（圖：華南金提供）

李耀卿指出，華南金 3 年轉型計畫今年為最後一年，目前已接近完成，整體達成情形良好，轉型計畫目標在於提高獲利品質，讓未來成長所需資本可以自給自足。後續，華南金控將於明年啟動 5 年轉型計畫，各子公司將依金控設定目標擬訂經營策略與資本需求，將聚焦在「獲利持續成長」與「追求規模擴大」2 大方向。

根據華南金控自結獲利，2025 年前 3 季稅後淨利為 199.10 億元，較去年同期成長 11.5% 。每股稅後盈餘（EPS）1.43 元 ，年化股東權益報酬率（ROE）為 11.85%、年化資產報酬率（ROA）為 0.62% 。集團整體穩健成長，淨值達 2,278 億元，年增 4.3% ，總資產更攀升至 4.25 兆，年增 1.4% 。

子公司華南銀行是集團獲利主要引擎，對集團獲利貢獻 89% ，逼近 9 成。華銀前 3 季自結稅後淨利 185.56 億達歷年同期新高，年成長 14.2% 。雖然投資淨收益因兌換（含 SWAP）收益下降而減少，但在息收與手收皆雙位數成長下，推升獲利創高 。其中第 3 季單季自結稅後淨利更高達 73.02 億元，超越上季表現，再度刷新單季最佳成績 。華銀 EPS 為 1.75 元，年化 ROE 為 10.17%、年化 ROA 為 0.60% 。

子公司華南永昌證券 2025 年前 3 季在經紀等核心業務收入較上半年回穩的表現下，自結稅後淨利達 13.49 億元，EPS 為 2.06 元 。該公司經紀業務市占率 2.71% 與融資餘額市占率 5.32% 同為公股第 1 名 。

子公司華南產險的表現亦不俗，前 3 季本業收益穩定增長，自結稅後淨利 12.70 億元，年增 7.5%，EPS 達 6.34 元 。同期間，其簽單保費總收入來到 118.72 億元，持續改寫歷年同期新高，市占率為 5.40% 。