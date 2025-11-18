search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

群益看AI投資形成「台灣AI中央山脈」明年指數高點上看34000點

鉅亨網記者王莞甯 台北

群益金融集團今 (18) 日舉辦 2026 年投資展望說明會，預估明年台股企業獲利成長 21%，2027 年獲利再成長 14%，在此趨勢下，樂觀看台股指數明年底前將挑戰 34000 點，低點暫估 26000 點，可能的原因是 AI 股提前反應完 2027 年獲利預期，或是其他意外引發突發性的利空。

cover image of news article
群益估明年指數高點上看34000點。(圖：群益提供)

群益指出，過去幾年生成式 AI(Generative AI) 蓬勃發展，目前已進入代理型 AI(Agentic AI) 的時代，AI 已可以不用接受指令就自動替人類執行各項任務，再加上實體型 AI(Physical AI) 的陸續實踐，看好明年全球產業發展仍由 AI 來帶領。


而台灣是全球 AI 產業發展關鍵供應鏈，強勁的基本面支撐指數持續上漲，台積電 (2330-TW) 占指數權達 43% 獨霸，加上鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW) 與廣達 (2382-TW) 合計占指數權重共 52.8%，推升台股持續創高可期，護國神山擴展成「台灣 AI 中央山脈」。

群益強調，半導體是 AI 成長關鍵，台積電領軍美國投資設廠，壯大了台灣半導體影響力，台灣科技產業將因 AI 而升級，AI 是投資主軸。


文章標籤

台股高點群益券商台積電半導體AI

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1405-2.77%
鴻海230-2.54%
台達電898-1.97%
聯發科1170-4.88%
廣達270-2.17%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

中強短弱
台達電

61.54%

勝率
中強短弱
鴻海

65.63%

勝率

#均線指標下殺

中強短弱
鴻海

65.63%

勝率
中強短弱
台積電

45.71%

勝率

#帶量跌破均線糾結

中強短弱
鴻海

65.63%

勝率
中強短弱
台積電

45.71%

勝率

#動能指標下跌股

中強短弱
鴻海

65.63%

勝率
中強短弱
台積電

45.71%

勝率

#利多出貨

中強短弱
台積電

45.71%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty