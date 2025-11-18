群益看AI投資形成「台灣AI中央山脈」明年指數高點上看34000點
鉅亨網記者王莞甯 台北
群益金融集團今 (18) 日舉辦 2026 年投資展望說明會，預估明年台股企業獲利成長 21%，2027 年獲利再成長 14%，在此趨勢下，樂觀看台股指數明年底前將挑戰 34000 點，低點暫估 26000 點，可能的原因是 AI 股提前反應完 2027 年獲利預期，或是其他意外引發突發性的利空。
群益指出，過去幾年生成式 AI(Generative AI) 蓬勃發展，目前已進入代理型 AI(Agentic AI) 的時代，AI 已可以不用接受指令就自動替人類執行各項任務，再加上實體型 AI(Physical AI) 的陸續實踐，看好明年全球產業發展仍由 AI 來帶領。
而台灣是全球 AI 產業發展關鍵供應鏈，強勁的基本面支撐指數持續上漲，台積電 (2330-TW) 占指數權達 43% 獨霸，加上鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW) 與廣達 (2382-TW) 合計占指數權重共 52.8%，推升台股持續創高可期，護國神山擴展成「台灣 AI 中央山脈」。
群益強調，半導體是 AI 成長關鍵，台積電領軍美國投資設廠，壯大了台灣半導體影響力，台灣科技產業將因 AI 而升級，AI 是投資主軸。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#下跌三黑K線
#均線指標下殺
#帶量跌破均線糾結
#動能指標下跌股
#利多出貨
延伸閱讀
- 群益證與淡大簽MOU 拚AI教育和數位轉型
- 群益范振鴻：Q4台股上看2萬7 前20大權值股權重比超過61%
- 富邦證總座：台股2萬8未達「泡沫化」AI帶動明年上市櫃企業獲利衝破5兆元
- AI新力量！台股震盪中顯契機，創新科技族群底氣足
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇