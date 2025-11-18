群益看AI投資形成「台灣AI中央山脈」明年指數高點上看34000點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-18 16:11

群益金融集團今 (18) 日舉辦 2026 年投資展望說明會，預估明年台股企業獲利成長 21%，2027 年獲利再成長 14%，在此趨勢下，樂觀看台股指數明年底前將挑戰 34000 點，低點暫估 26000 點，可能的原因是 AI 股提前反應完 2027 年獲利預期，或是其他意外引發突發性的利空。

群益估明年指數高點上看34000點。(圖：群益提供)

群益指出，過去幾年生成式 AI(Generative AI) 蓬勃發展，目前已進入代理型 AI(Agentic AI) 的時代，AI 已可以不用接受指令就自動替人類執行各項任務，再加上實體型 AI(Physical AI) 的陸續實踐，看好明年全球產業發展仍由 AI 來帶領。

而台灣是全球 AI 產業發展關鍵供應鏈，強勁的基本面支撐指數持續上漲，台積電 (2330-TW) 占指數權達 43% 獨霸，加上鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、聯發科 (2454-TW) 與廣達 (2382-TW) 合計占指數權重共 52.8%，推升台股持續創高可期，護國神山擴展成「台灣 AI 中央山脈」。