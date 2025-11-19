〈華南金法說〉明年啟動5年計畫先練兵 不排除任何併購可能

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-19 18:34

華南金 (2880-TW) 今 (19) 日舉行法說會，針對市場傳第一金投信、兆豐投信、合庫投信及華南永昌投信 4 家公股金控旗下投信，有意「四合一」進行整併，且財政部表態鼓勵業者自行協商。針對是否將配合政策推動華南永昌投信參與整併，華南金回應，有關投信合併一事，公司並未發布任何訊息，對此不予評論，並強調應先調整體質、待自身實力壯大，才有足夠能力進行併購；但要是在適合的時間點、且遇到合適標的，都不會排除任何併購的可能。

華南金明年啟動5年計畫先練兵 不排除任何併購可能。（圖：華南金提供）

除了整併議題，華南金旗下子公司華南永昌投信與華南 AMC（資產管理公司）的虧損狀況也成為會中焦點。

李耀卿說明，華南永昌投信出現虧損，主因在於基金規模偏小，加上受先前美國保盛豐集團（PEM）案影響所致；而華南 AMC 則是受到兩稅合一制影響，因不動產短期出售稅負加重，導致市場交易量下降，進而衝擊獲利。

李耀卿強調，華南 AMC 目前在都更及危老重建領域已站穩公股龍頭，現階段手上有 5 至 6 個案件，正陸續進入收益認列期，預期未來營收表現將會逐年改善。

面對民營金控透過大舉併購，排名大幅超前公股金控的現況，華南金表示，目前的策略重心將先以提升集團內各子公司競爭力為優先。過去 3 年公司已積極推動轉型計畫，明年也將進一步啟動為期 5 年的中期計畫，旨在先調整體質、提升經營能力與核心競爭力，待自身實力壯大後，才有足夠的能力進行併購。