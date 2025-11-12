search icon



打響美銀行業入局幣圈第一槍！金融科技銀行SoFi宣布向散戶客戶開放加密貨幣交易服務

鉅亨網編譯陳韋廷

金融科技銀行 SoFi 周二 (11 日) 宣布，將向散戶客戶重新開放加密貨幣交易服務，允許其買賣比特幣以太幣等加密資產。此前，該銀行因兩年前申請全國性銀行牌照，一度暫停此功能。

cover image of news article
打響美銀行業入局幣圈第一槍！金融科技銀行SoFi宣布向散戶客戶開放加密貨幣交易服務 （圖：Shutterstock）

SoFi 執行長 Anthony Noto 表示，這是銀行業務與加密貨幣融合的關鍵一步，旨在為用戶提供「安全、受監管的未來貨幣通道」。


Noto 並強調，SoFi 是美國首家推出加密交易與投資服務的銀行，初期面向散戶，機構服務也將很快上線。

政策鬆綁為 Sofi 此次重啟加密貨幣交易服務鋪路。自川普政府上台以來，監管環境趨於寬鬆。今年 5 月，美國貨幣監理署 (OCC) 確認銀行可開展加密託管及執行業務，與年初聯邦存款保險公司 (FDIC) 的指導意見呼應，緩解了此前因監管不確定性導致的行業觀望。

SoFi 計畫年底前向全部 1260 萬名客戶開放此功能，並將推出與美元掛鉤的自有穩定幣，將加密貨幣整合至貸款及基礎建設服務中。

市場預期，摩根士丹利、嘉信理財、PNC 等銀行將效法 SoFi 在今年內陸續開放散戶加密貨幣交易。

此外，摩根大通、美國銀行、花旗等巨頭也已表態，將探索受 FDIC 保險的穩定幣或「代幣化存款」，進一步深化加密貨幣與銀行業的融合。


文章標籤

Sofi金融科技銀行加密貨幣穩定幣監管機構散戶

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣102891.28-3.02%
以太幣3421.52-4.21%
狗狗幣0.17948+10.8%

