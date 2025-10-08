金融科技業務挹注大 統振Q3營收8.15億元季增3.5%、年增1.17%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-08 19:03

統振 (6170-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，2025 年 5 年 9 月營收 2.6 億元，月減 4.67%，年成長 1.17%；2025 年第三季營收 8.15 億元，季增 3.53%，年成長 10.39%；統振 2025 年 1-9 月營收為 24.18 億元，較去年同期 21.32 億元成長 13.43%。

統振總經理何明哲。(鉅亨網記者張欽發攝)

統振表示，第三季營收成長主要動能來自旗下金融科技金流服務平台 QuickPay APP 的穩定成長。從第三季單季營收結構，金融科技金流服務平台與電信、流通事業分別為 82.88%、17.12%；其中，金融科技服務平台與電信的單季絕對金額業績明顯季增 3.14%、年增 13.27%，其主要受惠於旗下金融科技金流服務平台的 QuickPay APP，匯款筆數持續攀升，不僅挹注公司整體營收穩健成長，亦為公司現金流與獲利動能提供穩定支撐。

根據金管會統計，截至 2025 年 6 月底，獲核准經營外籍移工小額匯兌業務的公司共計 5 家，包括統振、東聯互動 (7738-TW)、數位至匯、美家人力資源、融創國際，服務客戶數合計約為 87 萬人；自 2025 年 1- 6 月底止，外籍移工國外小額匯兌業務交易金額總計約新台幣 603 億元。

統振指出，旗下金流服務平台的 QuickPay APP 協助之交易金額有顯著的佔比，凸顯統振多年在移工小額匯款市場長期經營的成果以及所築起的高競爭門檻，穩居市場領導的龍頭地位。

觀察近期中華郵政宣布進軍跨國匯款市場，推出「印尼小額安心匯款 5＋1」手續費優惠活動，進一步提升市場競爭強度。統振強調，QuickPay APP 以「操作便捷、費率透明、安全合規」三大核心優勢，持續鞏固市場領先地位，使用者可全程透過手機完成註冊身分驗證、匯款申請、24 小時全台便利商店繳款與進度追蹤，系統同時支援多國語言與跨通路服務，匯款手續費率每筆新台幣 150 元，並不定期推出優惠回饋，整體便利性與成本效益均優於傳統金融通路，成為印尼、越南等東南亞移工小額匯款市場的首選金流服務平台。

展望未來，統振看好台灣移工政策逐步鬆綁、勞動力持續引進，將帶動跨境金流服務需求持續成長。從跨境匯款、移工票務到生活支付等移工生態圈，皆將成為公司拓展市場的重要契機。