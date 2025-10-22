聯準會正研究推出「精簡版」主帳戶 金融科技業迎曙光

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-22 03:44

綜合外媒報導，聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 周二 (21 日) 在華府支付創新研討會上宣布，聯準會正研究推出新型態「支付帳戶」，讓金融科技等非銀行業者也能直接使用聯準會的支付系統。

聯準會理事華勒指出，正在評估推出精簡版帳戶給非銀行業者。

目前只有銀行能在聯準會開設「主帳戶」，享有完整的支付服務和緊急融資等後援機制。金融科技公司若想使用聯準會支付系統，必須透過銀行作為中介。

華勒表示，已要求聯準會員工研究「精簡版」主帳戶，讓符合資格的非銀行業者也能直接使用聯準會支付基礎設施，但不會獲得銀行享有的完整權限。

功能受限但審查簡化

這種新帳戶的限制包括：帳戶規模受限、不支付利息、不允許透支，也無法使用聯準會的緊急貸款機制。但相對地，申請審查流程可能較為簡化。

「支付環境和服務供應商類型近年來變化劇烈，新的支付帳戶能更貼近這個新現實，」華勒說。

加密貨幣業長期爭取

在拜登政府時期，Custodia Bank 曾控告聯準會理事會和堪薩斯市聯邦準備銀行，指控其申請帳戶遭到「明顯違法的拖延」。總部位於懷俄明州的 Custodia 為數位資產產業提供服務，早在 2020 年 10 月就首次申請主帳戶。

專注於國際支付和貿易融資的金融科技公司 PayServices Bank 也對舊金山聯邦準備銀行提起類似訴訟。不過，兩案最終都是聯邦機構勝訴。