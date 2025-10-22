聯準會正研究推出「精簡版」主帳戶 金融科技業迎曙光
鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電
綜合外媒報導，聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 周二 (21 日) 在華府支付創新研討會上宣布，聯準會正研究推出新型態「支付帳戶」，讓金融科技等非銀行業者也能直接使用聯準會的支付系統。
目前只有銀行能在聯準會開設「主帳戶」，享有完整的支付服務和緊急融資等後援機制。金融科技公司若想使用聯準會支付系統，必須透過銀行作為中介。
華勒表示，已要求聯準會員工研究「精簡版」主帳戶，讓符合資格的非銀行業者也能直接使用聯準會支付基礎設施，但不會獲得銀行享有的完整權限。
功能受限但審查簡化
這種新帳戶的限制包括：帳戶規模受限、不支付利息、不允許透支，也無法使用聯準會的緊急貸款機制。但相對地，申請審查流程可能較為簡化。
「支付環境和服務供應商類型近年來變化劇烈，新的支付帳戶能更貼近這個新現實，」華勒說。
加密貨幣業長期爭取
加密貨幣和金融科技業者長期以來一直在爭取取得聯準會主帳戶的權利，部分甚至訴諸法律途徑。
在拜登政府時期，Custodia Bank 曾控告聯準會理事會和堪薩斯市聯邦準備銀行，指控其申請帳戶遭到「明顯違法的拖延」。總部位於懷俄明州的 Custodia 為數位資產產業提供服務，早在 2020 年 10 月就首次申請主帳戶。
專注於國際支付和貿易融資的金融科技公司 PayServices Bank 也對舊金山聯邦準備銀行提起類似訴訟。不過，兩案最終都是聯邦機構勝訴。
「Custodia 歡迎聯準會承認純支付銀行的重要性，」Custodia Bank 創辦人兼執行長 Caitlin Long 周二在聲明中表示：「我們一直知道聯準會內部有一個龐大但低調的派系支持我們，很高興看到理事華勒公開承認這一點。」
