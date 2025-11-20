鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-20 15:12

中華電信 (2412-TW) 今 (20) 日與日本電信電話株式會社 (NTT)、國內智邦(2345-TW) 與鈺登，在日本 NTT R&D FORUM 2025 中，首次合作展示分散式 AI 資料中心成果，串連台日兩地的資料中心，升級為「跨國分散式 AI 資料中心」。

中華電信首度聯手日本NTT、智邦及鈺登，展示分散式AI資料中心成果。(圖：中華電信提供)

中華電信指出，此次透過中華電信與 NTT 合作建構的台日跨國 IOWN 全光網路 (APN) 與分離式運算技術，整合智邦及鈺登的產品，提供超低延遲、高頻寬、低功耗與高安全性的 IOWN 能力，以滿足 AI 基礎建設與主權、韌性、電力等日益攀升的需求。

中華電信進一步提到，4 家公司以「主權 AI + 遠端 GPU 運算」為主題，基於 2024 年 8 月起啟動的台日跨國 APN，串連台日兩地的資料中心，並以日本資料中心作為 AI 運算節點，示範台灣端資料透過 APN 使用日本 GPU 算力，以支援台灣端的 AI 訓練與推理需求，驗證跨國分散式 AI 資料中心支撐高速運算場景的可行性。

中華電信表示，未來 4 家公司持續聚焦分散式 AI 資料中心應用案例落地，特別是滿足製造業、金融業和政府部門的需求，這些應用將透過結合 IOWN 光子分離運算與 DIC 控制器技術實現。