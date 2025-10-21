鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-21 18:34

中華電信 (2412-TW) 今 (21) 日宣布，內部育成的 AI 創新團隊正式獨立成為子公司「中華創智國際 (InventAI)」。董事長簡志誠表示，中華電信持續「以 AI 啟動未來」的核心策略，鼓勵內部創新創業。此外，中華創智國際目標在 3 年內轉虧為盈。

中華電信AI子公司正式成立，目標三年內轉虧為盈。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

簡志誠指出，透過「以 AI 啟動未來」的戰略，打造「海地星空」具備韌性的寬頻網路、建置 AI 算力服務以及發展生成式 AI 創新應用等 AI-Ready 基礎設施。同時，推動內部育成創業、外部投資併購，期許成為台灣 AI 產業的「賦能者」與「協創者」，助力台灣產業轉型升級。

簡志誠進一步提到，中華創智國際的成立，則是實踐「以 AI 啟動未來」的成果之一，也是繼中華精測、中華立鼎、中華資安等 Spin-off 衍生子公司後，再次激勵員工內部育成創業的成功案例。

總經理林榮賜則指出，中華創智國際聚焦 AI 數位轉型應用，賦能企業導入 AI 平台，目前已獲得超過 15 家以上企業客戶採用，提供百工百業在導入 AI 平台建置到應用落地的整體解決方案，協助台灣企業 AI 轉型，並看好其未來商機。

中華創智國際目前已推出 DeepFlow 智慧分析與 DeepVoice 客戶心聲分析等兩大平台服務，客戶涵蓋電信、金融、製造、交通、醫療及政府部門。中華創智國際總經理李柏青也分享，由於金融業者偏好由外部供應商提供基礎設施行解決方案，而 DeepFlow 智慧分析平台便符合金融業需求。

中華創智國際董事長簡立峰預期，明年底營收有望達 5000 萬元，並希望在 3 年內轉虧為盈。至於 IPO 時程，簡志誠則說，進度不會那麼快，但強調一定會 IPO，盡早與資本市場連結。