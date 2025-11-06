〈電信三雄財報〉中華電信Q3營收、稅後純益及EPS皆超越財測高標 持續布局AI

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-06 16:41

中華電信 (2412-TW) 今 (6) 日公告第三季財報，受惠核心業務與 ICT 服務成長動能強勁，第三季營收達 579.2 億元，創 2017 年以來單季新高，且營收、稅後純益及每股純益皆超越財測高標。總經理林榮賜表示，中華電信將持續引領 AI 創新。

中華電信Q3營收、稅後純益及EPS皆超越財測高標，持續布局AI。(鉅亨網資料照)

中華電信第三季營收 579.2 億元，季增 2.1%，年增 4.2%；EBITDA 221.1 億元，季減 2.1%，年增 4%；稅後純益 94.4 億元，季減 7.18%，年增 4.8%，每股純益 1.22 元。

第三季中華電信今年前三季營收 1704.6 億元，年增 3.5%；EBITDA 672.2 億元，年增 3.6%；稅後純益 294.1 億元，年增 4.2%，每股純益 3.79 元。

林榮賜表示，第三季電信核心業務中，5G 用戶市占率達 38.8%，智慧型手機用戶 5G 滲透率 44.7%。國際業務方面，美國子公司因大型 AI 產業鏈專案挹注，營收年增 7 成，東南亞市場表現同樣亮眼，將資安服務拓展至海外。

林榮賜進一步提到，中華電信將持續布局 AI，為加速 AI 成果商用化，已成立子公司「中華創智」，聚焦 AI 創新服務。同時，第三季旗下中華資安上市，資拓宏宇也將完成掛牌。

中華電信第三季個人家庭事業群營收 351.8 億元，年增 2.2%，主要來自行動與固網寬頻成長，加上 iPhone 熱銷挹注；企業客戶事業群方面，營收 189.1 億元，年增 7.4%，主要受惠 ICT 業務強勁成長；國際電信事業群受國際固網語音需求趨緩影響，營收 23.3 億元，年減 1.9%。

營業與成本費用方面，中華電信第三季總成本與費用為 458.2 億元，年增 3.6%，主因為銷貨收入及 ICT 業務成長，導致相關成本增加，以及用人費用增加。

行動電話業務部分，截至 9 月底，行動電話客戶數為 1319 萬，年增 1.3%，第三季整體行動服務營收為 173.1 億元，年增 3.3%；行動 090 月租型 ARPU 為 562 元，年增 1.8%。

至於固網寬頻 / 網際網路業務，截至 9 月底，寬頻客戶數為 445 萬，年增 0.6%；HiNet 寬頻客戶數為 378 萬，年增 1.4%。第三季整體固網寬頻營收 116.8 億元，年增 3.2%，固網寬頻 ARPU 為 810 元，年增 3%。