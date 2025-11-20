宸曜樂看明年營收雙位數成長 智慧製造、國防動能強勁
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠宸曜 (6922-TW) 今 (20) 日召開法說，董事長高明和表示，明年智慧製造、國防等應用領域仍將延續今年的強勁動能，正向看待明年營運、樂觀預期營收可望雙位數成長。
高明和表示，全球智慧自動化、AI 即時決策與邊緣運算的需求成長趨勢明確，產業長線前景樂觀，企業對能在嚴苛環境下運行的高效能運算平台需求持續上升，有助強化宸曜在邊緣 AI 市場的領先地位。
宸曜副總藍林忠表示，第三季訂單動能持續增強，今年平均接單 / 出貨比 (B/B Ratio) 為 1.03，反映市場需求穩定、終端客戶拉貨力道持續，其中，邊緣 AI 運算與國防專案仍為營收動能主軸。
藍林忠表示，邊緣 AI 運算產品線佔比逐年提升，顯示全球智慧化轉型加速，包括智慧倉儲、智慧工廠、無人載具、智慧影像分析、自駕車等領域的應用需求持續升溫，支撐公司長期成長。
針對近期產業受到 DRAM、SSD 等零組件供應趨緊影響，藍林忠說明，已提前進行關鍵物料規劃與庫存布局，降低供應鏈影響，產品交期維持穩定，第四季出貨動能與後期交單更具彈性。
宸曜第三季營收 4.54 億元，季增 8.42%、年增 29.7%，毛利率維持 4 成以上，每股純益 2.84 元，創上櫃以來單季新高；累計前三季營收 12.92 億元、年增 24%；稅後純益 1.56 億元、年增 5%，累計每股純益 5.79 元。
