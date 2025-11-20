中美AI攻防戰逆轉？白宮出面叫停 要求國會否決限制輝達出口提案
鉅亨網編輯林羿君
彭博引述消息人士報導，白宮官員正積極遊說國會議員，要求他們反對一項旨在限制輝達 (NVDA-US) 向中國及其他競爭國家出售 AI 晶片的提案，此舉讓這項立法的前景更加黯淡。
這項被稱為《GAIIN AI 法案》的議案，旨在建立一套制度，要求晶片製造商必須優先將受出口管制、不得賣往中國等武器禁運國的 AI 晶片，提供給美國企業使用。這種「美國優先」的概念被視為迎合川普政府的取向。
該法案一旦通過，將有效地禁止輝達和 AMD(AMD-US) 向亞洲國家出售其最尖端的產品。因此，《GAIN AI 法案》也被視為國會兩黨對川普先前表示「願意開放對中出貨」的跨黨派反擊。
白宮的立場可說是輝達的一大勝利。輝達先前已公開反對這項立法、並堅稱「美國客戶並未面臨產品短缺」。
若《GAIN AI 法案》最終未能通過，這將是包括微軟在內的美國雲端巨頭的損失。這些企業原本希望以立法確保能優先取得硬體、壓過中國競爭對手，同時也能更順利地把高階 AI 晶片運往美國企業在沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等地設立的資料中心。
然而，否決《GAIN AI 法案》並不意味著國會限制對中國晶片出口的努力會就此結束。在華盛頓，國會兩黨對於遏制中國的 AI 野心有著廣泛共識。
國會議員們正著手制定一項更簡潔的新措施，以法律形式鞏固現有對 AI 晶片銷售的限制。這項未曾被報導的立法，將要求商務部在 30 個月內，拒絕所有功率超過美國現行標準的 AI 晶片對華銷售申請。
- 全球陷入搶銅大戰 為何各國開始「囤銅」？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 黃仁勳：Blackwell晶片還有很多可以賣 業務非常強勁
- 〈台股開盤〉輝達財報亮眼 台積電狂漲65元 指數暴衝逾800點
- AI熱潮強心針！輝達財測驚豔 台積電ADR盤後漲逾3% 美股期指升
- 〈財報〉輝達業績財測優預期 Blackwell銷售「好到爆表」盤後升超5%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇