美國科技媒體《MacRumors》周三 (19 日) 在部落格發文表示，蘋果(AAPL-US) 擬於 2026 年春季 (3 月至 6 月) 發表第 12 代入門款 iPad，文中並結合迄今所有爆料指出，新款將延續經典設計並聚焦內部硬體升級。

加量不加價！外媒：蘋果第12代iPad明年春季亮相 搭載A18晶片、首次擁抱AI

外觀方面，第 12 代 iPad 料將沿用第 10 代設計語言，配備 11 吋全面螢幕、整合式觸控 ID 的側邊按鈕及較厚邊框，尺寸、相機等外部配置無明顯變化，但也可能推出新配色取代現有藍、粉、銀、黃四色。

核心升級集中在硬體，第 12 代 iPad 將搭載與 iPhone 16 系列同款的 A18 晶片 (3 奈米製程)，效能與能源效率顯著提升，首次支援 Apple Intelligence 端側 AI 功能，運行記憶體同步從 6GB 增至 8GB 以保障流暢運作。

在網路連接性方面，第 12 代 iPad 恐首次採用蘋果自研 N1 Wi-Fi 與藍牙晶片，支援 Wi-Fi 7 標準，可連接 6GHz 網絡，實現更快傳輸與更低延遲，藍牙升級至 6.0；蜂窩版可能配備自研 C1 調製解調器，替代高通方案，優化能效。

價格策略上，第 12 代 iPad 延續高性價比，消息指出售價將維持現行 2999 元 (128GB 儲存容量)，維持市場競爭力，發佈時間預計在 2026 年 3 月或 4 月，可能跟新款 iPad Air 同場亮相。