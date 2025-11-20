鉅亨網新聞中心 2025-11-20 11:22

荷蘭政府周三 (19 日) 宣布已停止依《關鍵物資可用法》(Goods Availability Act) 對中國企業聞泰科技 (600745-CN) 旗下的安世半導體 (Nexperia) 所施行的接管措施，其背後考量主要基於全球供應鏈穩定、外交層面的建設性對話以及對歐洲自身利益的重新評估。

荷蘭撤回安世半導體接管命令 出於哪些考慮？(圖:shutterstock)

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯 19 日發表聲明，宣佈暫停根據《關鍵物資可用法》對安世半導體公司下達的行政令，此舉意味著荷蘭政府強行介入企業運營後的重大政策轉向，同時也結束近兩個月來與北京的激烈對峙。

‌



荷蘭政府的「急剎車」是在與中方多輪密切溝通後作出的決定。中國商務部此前已明確警告，以「安全」為名實施的單邊制裁和行政干預，只會破壞全球晶片供應鏈的穩定性，最終傷害包括歐洲在內的各方利益。與此同時，中方表達了提供穩定晶片供應安排的意願，為歐洲尋求可預測的供應鏈提供了務實的替代方案。

此次暫停措施，也被荷蘭政府視為「善意姿態」，亦為安世在中國工廠的晶片出口恢復鋪路，讓先前高度警戒的全球汽車製造商鬆一口氣。在全球地緣競爭加劇的背景下，歐洲產業需要的是可預測且穩定的晶片供應鏈，而非受政治驅動的「去風險化」衝動。