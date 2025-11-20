荷蘭政府暫停禁令 聞泰尚未完全重新掌控安世

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-20 05:30

聞泰尚未完全重新掌控安世。（圖：澎湃新聞）

據《第一財經》報導，聞泰科技週三晚間發布公告，稱雖然部長令被宣布暫停，但 10 月 7 日企業法庭裁決依舊生效，效力未受暫停的部長令任何影響。

被暫停的部長令內容，是指荷蘭經濟事務與氣候政策部 9 月底要求在一年時間內安世及下屬所有子公司、分公司、辦事處等全球 30 個主體對其資產、知識產權、業務及人員等不得進行任何調整。

聞泰科技所提的企業法庭緊急措施，則是指 10 月 1 日安世半導體控股以安世半導體法定董事代表公司向企業法庭提交啟動調查、採取臨時措施的緊急請求。隨後企業法庭即時生效的幾項緊急措施，包括暫停張學政擔任安世半導體控股公司執行董事、將聞泰科技子公司持有的安世半導體控股股份以管理權形式托管給獨立第三方管理等。

聞泰科技提醒投資人，公司對安世的控制權仍然處於受限狀態，投資者應注意投資風險。聞泰科技表示，將繼續與國際律師事務所團隊溝通法律救濟方案及手段，維護公司與股東合法權益。