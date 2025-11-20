美國飛彈短缺 共同社：日本首度出口「愛國者」攔截飛彈

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-20 08:00

據日本《共同社》周三（19 日）報導，多方消息來源稱，日本政府已向美國出口了「愛國者」地對空攔截飛彈，這是自 2023 年日本政府解除對致命武器等成品出口禁令以來首例。

日本首度出口「愛國者」攔截飛彈。（圖：Shutterstock）

相關人士透露，美方因持續援助烏克蘭導致本國攔截飛彈短缺，故而請求日本出口補充，合約約定的飛彈已於本月全數交付完畢。

日本防衛省表示，已確認這批出口的「愛國者」飛彈將由部署在印太地區的美軍部隊使用，且不會提供給第三方。

日本《產經新聞》稱，這份合約是日本防衛省去年 7 月與美國軍方簽署，具體出口飛彈未予公開。

日本政府在 2023 年 12 月修改「防衛裝備轉移三原則」和運用指針，允許日本承包商向製造許可證來源國出口防衛裝備成品。這是日本政府鬆綁武器出口後首次出口具有殺傷力的武器。

中國軍事專家張學峰表示，日本原來的「武器出口三原則」基本上不允許武器出口，僅在必要時設下例外規定；取而代之的「防衛裝備轉移三原則」基本認可武器出口，並在此基礎上設立禁止內容以及審查機制。