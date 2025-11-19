台積電前高層涉洩密案 國科會：若涉製程外洩將啟動調查依國安法加重刑責

鉅亨網記者黃皓宸 2025-11-19 20:47

國科會主委吳誠文。(圖:國科會提供)

國科會今日舉行第 18 次委員會議後記者會，針對台積電前副總羅唯仁疑似洩密案。吳誠文回應，他看到報導才知此事，台積電正在釐清相關程序，有結果會由台積電對外界報告。

但吳誠文指出，因半導體先進製程涉及國家核心關鍵技術，相關技術的我國籍人員，若依規定到中國等，需依「兩岸人民關係條例」必須要通報，包含要前往何地、從事何種活動等，半導體先進製程因牽涉到我國核心關鍵技術，也會影響我國國安與經濟安全。

吳誠文表示，國科會負責管理國家核心關鍵技術，先進製程相關技術已列入管制範圍內，他認為 2 奈米製程屬營業秘密範疇，攸關台灣經濟與國家安全，也是政府優先保護的重點，若僅只帶走筆記則不構成違法，至於該名前副總是否違法競業條款，屬於勞資契約範疇，則由台積電自行處理，政府不會介入。