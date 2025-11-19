台積電前高層涉洩密案 國科會：若涉製程外洩將啟動調查依國安法加重刑責
鉅亨網記者黃皓宸
台積電 (2330-TW) (TSM-US) 近期爆出前副總涉洩密案，經濟部已證實有此案。國科會主委吳誠文今 (19) 日表示，目前台積電還在釐清程序，細節應由公司對外說明，但他認為台積電技術難以靠個人技術就完整複製，不過仍需嚴防外洩，相關單位目前正全力協助台積電，若涉及營業秘密外洩，政府將啟動調查，依國安法加重刑責。
國科會今日舉行第 18 次委員會議後記者會，針對台積電前副總羅唯仁疑似洩密案。吳誠文回應，他看到報導才知此事，台積電正在釐清相關程序，有結果會由台積電對外界報告。
但吳誠文指出，因半導體先進製程涉及國家核心關鍵技術，相關技術的我國籍人員，若依規定到中國等，需依「兩岸人民關係條例」必須要通報，包含要前往何地、從事何種活動等，半導體先進製程因牽涉到我國核心關鍵技術，也會影響我國國安與經濟安全。
吳誠文表示，國科會負責管理國家核心關鍵技術，先進製程相關技術已列入管制範圍內，他認為 2 奈米製程屬營業秘密範疇，攸關台灣經濟與國家安全，也是政府優先保護的重點，若僅只帶走筆記則不構成違法，至於該名前副總是否違法競業條款，屬於勞資契約範疇，則由台積電自行處理，政府不會介入。
吳誠文強調，台積電相關研發人員有 1 萬多人，各自都從事不同區塊的研究，而這 1 萬多人的研發團隊成果，不會輕易就被帶走，也並非外界想像中能夠輕易複製，當然政府也不樂見先進製程機密遭外流，目前相關單位目前正全力協助台積電釐清事實中，以避免我國核心產業受到衝擊。
