國安優先！龔明鑫：台積電前副總涉洩密案分3層面處理 高檢署已進行偵查

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-19 11:12

國安優先！龔明鑫：台積電洩密案分3層面處理 應renew關鍵技術防範機制。（圖: shutterstock)）

針對台積電前副總涉洩密案，龔明鑫指出，此事件可分為三個層面來處理。首先是涉及國家安全的部分，目前高檢署已開始進行偵查。經濟部將會配合說明現在對於關鍵技術與核心關鍵技術的管制方式，以提供是否有涉及《國家安全法》的判斷依據。

第二個層面是產業的整體利益，經濟部將密切觀察此次事件是否會對整個台灣半導體產業的供應鏈造成損害，甚至影響到與客戶之間的關係，並持續關注情勢發展。第三個層面則是個別廠商的利益，

龔明鑫表示政府會充分尊重台積電是否要提出營業秘密訴訟或其他相關主張。若廠商在處理過程中需要政府協助，經濟部將會盡力提供幫助。

關於外界關切的防範關鍵技術外流問題，龔明鑫表示，目前已經有相關的機制在建立當中。同時，政府也會隨時針對核心關鍵技術的範圍進行更新（renew），以確保防護網的完善。

在資本市場部分，對於科技巨頭投資波動可能對台灣電子業產生的影響，龔明鑫強調，金管會一直以來都會密切關注資本市場的相關情勢。除非發生了非常重大或屬於非經濟因素的事件，政府基本上對於資本市場的運作仍是保持尊重的態度。

至於市場上對於 AI 是否有過熱的疑慮，龔明鑫指出，雖然各界有不同的看法，但就目前經濟部所掌握的資訊，業者接到的訂單仍然相當多，這顯示產業有實質的訂單在支撐。