2025-11-19

盛弘醫藥 (8403-TW) 今 (19) 日召開法說會指出，由於持續進行子公司的業務整頓與績效整合，轉投資事業虧損收斂，本業獲利回升，帶動第三季獲利表現，稅後純益 0.31 億元，年增超過 8 成，每股純益 0.23 元。

盛弘醫藥轉投資虧損收斂、本業獲利回升，Q3獲利0.31億年增逾8成。(圖：盛弘醫藥提供)

盛弘醫藥第三季營收 11.07 億元，季增 3.17%，年減 3.74%；毛利率 16.71%，季增 0.31 個百分點，年增 1.49 個百分點；營益率 4.34%，季增 2.29 個百分點，年增 2.6 個百分點；稅後純益 0.31 億元，季增 10.71%，年增 85.26%，每股純益 0.23 元，

盛弘醫藥今年前三季營收 32.31 億元，年增 0.55%；毛利率 16.53%，年減 0.37 個百分點；營益率 3.1%，年增 0.64 個百分點；稅後純益 0.9 億元，年減 19.99%，每股純益 0.65 元。盛弘指出，由於去年同期出售大園敏盛，貢獻業外收益，墊高基期，使得前三季獲利年減。

躍獅連鎖藥局方面，除持續深入社區健康服務，其創建的好鄰居藥業聯盟展現聯採優勢，今年聯盟藥局採購金額與家數皆穩定上升，前三季採購金額年增逾 10%。盛弘提到，好鄰居藥業聯盟現階段聚焦擴大藥局採購規模，長期規劃建立規模平台、彙整採購數據、釋放藥師產能，將藥師從繁瑣的議價與庫存管理中解放，進而提供更高價值的專業服務。

盛弘也同步布局智慧醫療領域，已建構醫療產業數位轉型，並在健康照護導入 AI，響應健康台灣政策，在敏盛經國總院成立「健康台灣深耕計畫執行中心」，明 (20) 日將正式啟用運作。

盛弘將整合各家子公司包括躍獅連鎖藥局與哈佛健診、竹科員診等豐厚的醫療服務資源，衝刺健康台灣深耕計畫，打造智慧醫療全人照護生態系。