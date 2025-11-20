鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-20 00:30

OpenAI 董事會成員、美國前財政部長暨前哈佛大學校長薩默斯 (Larry Summers) 周三 (19 日) 宣布辭去董事職務。此舉為他退出公共角色的一部分，因美國國會日前公開他與已故性犯罪者艾普斯坦 (Jeffrey Epstein) 的電子郵件往來，再度引發外界質疑。

艾普斯坦醜聞延燒！薩默斯閃辭OpenAI董事(圖：REUTERS/TPG)

OpenAI 在聲明中表示：「薩默斯決定辭去董事會職務，我們尊重他的決定，也感謝他過去的貢獻及提供的觀點。」薩默斯則強調，辭職是他本周稍早宣布「暫時退出公共承諾」的延續，並重申自己「深感羞愧」曾繼續與艾普斯坦通信。

‌



公共角色全面退場 多項職務同步終止

薩默斯日前表示，他將退出多項外部工作，以重建信任並修補人際關係。他的離場範圍包括擔任《彭博電視》的付費評論員；《紐約時報》(NYT) 也向《哈佛深紅報》(Harvard Crimson) 證實，將不會在 2025 年續簽薩默斯的專欄合約。

此外，他也將卸下多個研究與政策機構的職務，包括全球發展中心 (Center for Global Development) 董事長、美國進步中心 (Center for American Progress) 研究員，以及耶魯大學預算研究中心 (Yale Budget Lab) 相關角色。

薩默斯於 2023 年 11 月加入 OpenAI，當時該公司正因解聘又復職執行長阿特曼 (Sam Altman) 而陷入治理爭議。OpenAI 在重組董事會後，陸續加入 Sony 前高層塞里格曼 (Nicole Seligman)、前美國國安局長仲宗根(Paul Nakasone) 等人。桑默斯也曾參與對奧特曼遭撤職事件的內部檢視。

此次爭議源於美國眾議院監督委員會公布的一批來自 Epstein 遺產的 2 萬多份文件，其中包含薩默斯與艾普斯坦的通信紀錄。部分往來內容涉及他向艾普斯坦討論公眾對性騷擾指控的反應，或向艾普斯坦詢問私人關係建議。桑默斯在聲明中表示：「我完全承擔責任，對於當時持續與艾普斯坦往來的錯誤決定深感羞愧。」

哈佛啟動審查 過往爭議再受檢視

《華爾街日報》(WSJ) 報導，哈佛大學已就文件中涉及校內人士的內容啟動審查，以評估是否需要採取進一步行動。薩默斯目前仍將留任哈佛經濟學教授，並繼續履行教學義務。

薩默斯與艾普斯坦的關係已非首次受到檢視。過去他在擔任哈佛校長期間，曾因發表關於性別與理工領域成就差異的言論引發強烈反彈，最終在 2006 年辭去校長職務。此次公開的通信再次使他與艾普斯坦的往來受到質疑，美國參議員華倫 (Elizabeth Warren) 甚至公開表示，薩默斯不應再擔任教學或政府顧問角色。